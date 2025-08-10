close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Russell, Verstappen, Alonso, socials

Alonso, en INCERTIDUMBRE por brutal despido en Aston Martin

Alonso, en INCERTIDUMBRE por brutal despido en Aston Martin

Russell, Verstappen, Alonso, socials

Kimi Antonelli, de tan solo 18 años, se vislumbra como el futuro del equipo Brackley tras unas actuaciones sorprendentes en su temporada de debut.

George Russell se enfrenta a la incertidumbre en su futuro a largo plazo en la F1 con Mercedes, ya que la posible incorporación de Max Verstappen podría poner en riesgo su puesto en el equipo.

Tanto él como Toto Wolff confirmaron durante el Gran Premio Británico que se mantuvieron conversaciones con el astro holandés, lo que implica que, en caso de que Verstappen se incorpore, Russell podría verse desplazado.

Ambos pilotos, Antonelli y Russell, terminarán sus contratos al cierre de la temporada 2025, dejando su futuro incierto. Sin embargo, el rendimiento brillante de Russell hasta ahora le abre puertas, haciendo que Mercedes no sea su única opción.

Recientes rumores han vinculado a Aston Martin con un posible fichaje de Russell antes de los cambios en las regulaciones de 2026. El equipo, con sede en Silverstone, aspira a convertirse en un verdadero contendiente al campeonato mundial en el futuro.

Lance Stroll and Fernando Alonso make up Aston Martin's current lineup

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Aston Martin prescindiría de Lance Stroll?

El principal obstáculo para la llegada de Russell es que el actual piloto de Aston Martin, Lance Stroll, es hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll. Despedir a un familiar sería una decisión extraordinariamente dura, pese a que, en caso de salida, el joven piloto podría recibir un rol cómodo dentro del grupo.

Con 26 años, Stroll ha mostrado notables mejoras en 2025 en comparación con sus campañas anteriores. Ha conseguido 20 puntos en lo que va de temporada –apenas 4 puntos menos que en todo 2024– y se sitúa en el 12º puesto de la clasificación general.

Además, su contrato se extiende hasta finales de 2026, y el equipo ha dejado claro que está satisfecho con la formación actual, sin planes de despedirlo anticipadamente. No obstante, la oportunidad de sumar a un Russell en gran forma podría resultar demasiado atractiva como para ignorarla.

Fernando Alonso is a two-time world champion

¿Aston Martin prescindiría de Fernando Alonso?

Otra opción igualmente radical sería la destitución del bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Durante 2025, Alonso no ha rendido al nivel de años anteriores y se encuentra detrás de su compañero en la lucha por el campeonato, lo que podría llevar a replantear las opciones futuras del equipo.

Sumado a esto, el veterano español, de 43 años, podría estar mostrando signos de desgaste tras una carrera llena de éxitos. Aston Martin podría optar por mirar hacia el futuro y apostar por jóvenes talentos, combinando a Stroll, de 26 años, y a Russell, de 27, de cara a la temporada 2026. Aunque Alonso no descarta continuar en la F1 más allá de 2026, sus 14 puntos en las primeras 12 carreras de 2025 sugieren que sus mejores días podrían haber quedado atrás.

Si Mercedes anuncia el fichaje arrollador de Verstappen durante el receso veraniego, Russell se convertiría en un codiciado nombre dentro del paddock. En ese escenario, Aston Martin tendría que competir de tú a tú con equipos como Cadillac, Red Bull y Alpine para asegurar la firma del piloto británico.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

81513 votos

Relacionado

Max Verstappen Fernando Alonso Aston Martin George Russell Lance Stroll Toto Wolff
Así funciona el sistema de puntos en la F1 y cómo ha cambiado a lo largo de los años
Formula 1

Así funciona el sistema de puntos en la F1 y cómo ha cambiado a lo largo de los años

  • 3 hours ago
F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
F1 Hoy

F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin

  • Hoy 12:00

Últimas Noticias

Formula 1

¡Checo puede ACABAR con la carrera de Colapinto!

  • Hace un momento
Ferrari

Hamilton entrega PELIGROSAS palabras para Ferrari

  • hace 12 minutos
Formula 1

Checo, Colapinto y lo ÚLTIMO de la parrilla de F1 para 2026

  • 1 hour ago
Formula 1

¡Estrella del REAL MADRID quiere competir en la F1!

  • 1 hour ago
Formula 1

¿Y Antonelli? ¡Red Bull da permiso a Verstappen para MERCEDES!

  • 1 hour ago
Ferrari

La legendaria pista de F1 que Lewis Hamilton hizo famosa está lista para regresar

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
100.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
30.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x