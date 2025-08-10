Alonso, en INCERTIDUMBRE por brutal despido en Aston Martin

Kimi Antonelli, de tan solo 18 años, se vislumbra como el futuro del equipo Brackley tras unas actuaciones sorprendentes en su temporada de debut.

George Russell se enfrenta a la incertidumbre en su futuro a largo plazo en la F1 con Mercedes, ya que la posible incorporación de Max Verstappen podría poner en riesgo su puesto en el equipo.

Tanto él como Toto Wolff confirmaron durante el Gran Premio Británico que se mantuvieron conversaciones con el astro holandés, lo que implica que, en caso de que Verstappen se incorpore, Russell podría verse desplazado.

Ambos pilotos, Antonelli y Russell, terminarán sus contratos al cierre de la temporada 2025, dejando su futuro incierto. Sin embargo, el rendimiento brillante de Russell hasta ahora le abre puertas, haciendo que Mercedes no sea su única opción.

Recientes rumores han vinculado a Aston Martin con un posible fichaje de Russell antes de los cambios en las regulaciones de 2026. El equipo, con sede en Silverstone, aspira a convertirse en un verdadero contendiente al campeonato mundial en el futuro.

Lance Stroll and Fernando Alonso make up Aston Martin's current lineup

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Aston Martin prescindiría de Lance Stroll?

El principal obstáculo para la llegada de Russell es que el actual piloto de Aston Martin, Lance Stroll, es hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll. Despedir a un familiar sería una decisión extraordinariamente dura, pese a que, en caso de salida, el joven piloto podría recibir un rol cómodo dentro del grupo.

Con 26 años, Stroll ha mostrado notables mejoras en 2025 en comparación con sus campañas anteriores. Ha conseguido 20 puntos en lo que va de temporada –apenas 4 puntos menos que en todo 2024– y se sitúa en el 12º puesto de la clasificación general.

Además, su contrato se extiende hasta finales de 2026, y el equipo ha dejado claro que está satisfecho con la formación actual, sin planes de despedirlo anticipadamente. No obstante, la oportunidad de sumar a un Russell en gran forma podría resultar demasiado atractiva como para ignorarla.

Fernando Alonso is a two-time world champion

¿Aston Martin prescindiría de Fernando Alonso?

Otra opción igualmente radical sería la destitución del bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Durante 2025, Alonso no ha rendido al nivel de años anteriores y se encuentra detrás de su compañero en la lucha por el campeonato, lo que podría llevar a replantear las opciones futuras del equipo.

Sumado a esto, el veterano español, de 43 años, podría estar mostrando signos de desgaste tras una carrera llena de éxitos. Aston Martin podría optar por mirar hacia el futuro y apostar por jóvenes talentos, combinando a Stroll, de 26 años, y a Russell, de 27, de cara a la temporada 2026. Aunque Alonso no descarta continuar en la F1 más allá de 2026, sus 14 puntos en las primeras 12 carreras de 2025 sugieren que sus mejores días podrían haber quedado atrás.

Si Mercedes anuncia el fichaje arrollador de Verstappen durante el receso veraniego, Russell se convertiría en un codiciado nombre dentro del paddock. En ese escenario, Aston Martin tendría que competir de tú a tú con equipos como Cadillac, Red Bull y Alpine para asegurar la firma del piloto británico.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!