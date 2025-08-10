Así funciona el sistema de puntos en la F1 y cómo ha cambiado a lo largo de los años

Si aún no estás del todo familiarizado con la Fórmula 1 y eres un fan nuevo que quiere aprender más, seguro te interesa saber cómo se definen los campeonatos mundiales tanto de pilotos como de equipos. GPFans te lo explica.

Cada escudería cuenta con dos pilotos y, en cada Sprint y Gran Premio del calendario de F1, los 20 pilotos –y a partir de 2026 serán 22– luchan por terminar entre los diez primeros y sumar la mayor cantidad de puntos.

Naturalmente, el campeón del mundo es el piloto que acumula más puntos al cierre de la temporada. Además, los pilotos consiguen puntos no solo para sí mismos, sino también para sus equipos.

El conjunto que reúna la mayor puntuación, sumando los resultados de ambos, se corona campeón de constructores. En caso de empate en puntos, se decide quién tiene más victorias.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Sistema de puntos actual

Solo los pilotos que culminan entre los diez primeros reciben puntos. El ganador obtiene 25 puntos, el segundo 18 y el tercero 15, descendiendo progresivamente hasta el décimo, que se lleva un único punto. Quienes no logran un puesto en el top diez no suman nada. Entre 2019 y 2024, era posible ganar un punto adicional si se registraba la vuelta más rápida dentro del top diez.

Si se completa el 75% o más de la distancia prevista, se reparten los puntos íntegros. Es posible que una carrera se suspenda prematuramente mediante la bandera roja –por ejemplo, debido a mal tiempo o a un accidente grave– y, dependiendo de cuántos kilómetros se hayan recorrido, el sistema de puntuación se ajusta. Además, es imprescindible completar al menos dos vueltas en condiciones de carrera para que se otorguen puntos. Esta modificación se introdujo tras la polémica vivida en el Gran Premio de Bélgica de 2021.

Clasificación del Campeonato Mundial de F1 2025

Posición Puntos al 75% o más Puntos entre 50% y 75% Puntos entre 25% y 50% Puntos en dos vueltas hasta el 25% 1 25 19 13 6 2 18 14 10 4 3 15 12 8 3 4 12 9 6 2 5 10 8 5 1 6 8 6 4 – 7 6 5 3 – 8 4 3 2 – 9 2 2 1 – 10 1 1 – –

Sistema de puntos en la Sprint

La Sprint se introdujo en 2021. Desde entonces, en seis de los fines de semana de Gran Premio se disputa una carrera reducida de 100 kilómetros, que suele durar de 25 a 35 minutos y se celebra el sábado. En esta prueba, los ocho primeros reciben puntos.

Clasificación del Campeonato Mundial de F1 2025

Posición Puntos 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1

Sistemas de puntos antiguos

La Fórmula 1 se disputa desde 1950 y, a lo largo de los años, se han empleado distintos sistemas de puntuación.

Clasificación del Campeonato Mundial de F1 2025

Posición Puntos 1950-1959 Puntos 1960* Puntos 1961-1990 Puntos 1991-2002 Puntos 2003-2009 Puntos 2019-2024 1 8 8 9 10 10 25 2 6 6 6 6 8 18 3 4 4 4 4 6 15 4 3 3 3 3 5 12 5 2 2 2 2 4 10 6 – 1 1 1 3 8 7 – – – – 2 6 8 – – – – 1 4 9 – – – – – 2 10 – – – – – 1 Vuelta más rápida 1 – – – – 1

*En el campeonato de constructores, el sistema de 1960 también se utilizó en 1961.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!