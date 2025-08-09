close global

﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento

F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento

sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 08 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: El NUEVO RIDÍCULO de Red Bull tras despedir al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: BREAKING - Aseguran que podría CAERSE el fichaje con Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: CONFIRMADO; pierde OTRO asiento para 2026 y son BUENAS noticias. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Red Bull Sergio Pérez Alpine Checo Cadillac
F1 Colapinto Hoy: Su mayor preocupación; Peligra su asiento en 2025; Ataque de la prensa
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Su mayor preocupación; Peligra su asiento en 2025; Ataque de la prensa

  • Hoy 01:00
F1 Hoy: Revelado el anuncio de Hamilton; Alonso se burla de la prensa
F1 Hoy

F1 Hoy: Revelado el anuncio de Hamilton; Alonso se burla de la prensa

  • Hoy 00:00

F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento

  • Hoy 02:00
Cadillac

BREAKING: Aseguran que podría CAERSE el fichaje de Checo Pérez con Cadillac

  • Ayer 21:00
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Su mayor preocupación; Peligra su asiento en 2025; Ataque de la prensa

  • Hoy 01:00
F1 Hoy

F1 Hoy: Revelado el anuncio de Hamilton; Alonso se burla de la prensa

  • Hoy 00:00
Alpine

CONFIRMADO: Checo Pérez pierde OTRO asiento para 2026 y son BUENAS noticias

  • Ayer 23:00
Alpine

ATAQUE descarado de la prensa a Franco Colapinto: "Eres desechable"

  • Ayer 22:00
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
40.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto
 Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez
30.000+ views

Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez

  • 22 julio

