Han sugerido que hay posibilidades de que el fichaje de Sergio Pérez con Cadillac se caiga a pesar de todos los rumores de las últimas semanas.

Diego Mejía, periodista de Fórmula 1, habló en el podcast RacingTeam sobre el futuro del corredor mexicano: “Ha habido progresos, diálogos ya desde hace mucho tiempo, hemos hablado de esto desde Abu Dhabi el año pasado.

"Checo en este tiempo libre ha tenido una perspectiva distinta de la F1 y con el paso del tiempo saber qué es lo que quiere y ver si vale la pena volver a la F1. Hasta que no esté algo firmado, las cosas se pueden dañar y dar un cambio de rumbo pero es un hecho que es una posibilidad.

“Es importante entender que si eso se da lo de Checo y Cadillac va a ser una gran noticia para México, pero es un proyecto que arranca desde cero, y mucha gente mira a Haas y dice que ellos estuvieron desde el principio en los puntos.

"Eso no va a ser posible con Cadillac, son dos eras reglamentarias muy distintas, y Haas heredaba las piezas de Ferrari y tenía asistencia técnica. No habrá mucho que Cadillac pueda hacer en ese sentido. Y esa es una de las preguntas para los pilotos, cuál es la motivación para volver a la F1 con ese contexto tan complicado", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

