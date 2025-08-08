close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

CONFIRMADO: Checo Pérez pierde OTRO asiento para 2026 y son BUENAS noticias

CONFIRMADO: Checo Pérez pierde OTRO asiento para 2026 y son BUENAS noticias

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

Sergio Pérez habría perdido la posibilidad de obtener uno de los asientos con los que ha sido relacionado para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de la periodista brasileña Julianne Cerasoli, ha quedado destacada la opción de que Checo pudiera fichar por Alpine para el siguiente campeonato mundial.

Se había hablado de la escudería francesa como una de las alternativas para el corredor nacido en Jalisco, al igual que Cadillac, para su esperado regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte, la opción de unirse a Flavio Briatore en Enstone se ha esfumado. Quedará por ver si finalmente Checo consolida su vuelta a la F1 con la nueva escudería en 2026.

Relacionado: BREAKING: Aseguran que podría CAERSE el fichaje de Checo Pérez con Cadillac

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

80646 votos

Sergio Pérez Aston Martin McLaren Alpine Cadillac Flavio Briatore
