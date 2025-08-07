F1 Hoy: Alonso tiene su retiro acordado; Atacan a Checo

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 7 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz confirmó decisión fatal con Williams para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Han sugerido que existe un acuerdo para el retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1 en el futuro cercano. ::: LEER MÁS

Yuki Tsunoda hizo una serie de declaraciones que muchos tomaron como un ataque contra el legado de Sergio Pérez en Red Bull Racing. ::: LEER MÁS

Ha salido a la luz que el equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1 estaría corriendo peligro. ::: LEER MÁS

