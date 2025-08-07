close global

franco colapinto, alpine, 2025

URGENTE: Franco Colapinto, en PELIGRO de perder su equipo

URGENTE: Franco Colapinto, en PELIGRO de perder su equipo

franco colapinto, alpine, 2025

Ha salido a la luz que el equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1 estaría corriendo peligro.

De acuerdo con información del periodista Fernando Svaluto, Alpine está enfrentando graves problemas: "No es opinión, es información: "Alpine F1 es un caos en lo empresarial, dirigencial y hasta político.

"Esto lleva al desastre deportivo que venimos viendo. Y si no hay un cambio de raíz, puede ser peor: Gasly quiere irse (tiene ofertas) y la hasta la marca Alpine podría desaparecer", reveló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

