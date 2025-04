Luego de un emocionante sábado con FP3 y clasificación, vamos a revisar los horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Bahréin 2025.

El circuito internacional de Sahkir será el siguiente lugar en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscará un mejor resultado después del trago amargo en Japón, Andrea Kimi Antonelli consolidarse como sensación y Carlos Sainz encontrar el rendimiento con Williams.

Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, buscará salir de todas las molestias que causó el no poder ser competitivo en lo que va de la temporada. Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que en caso de que Jack Doohan siga sin rendir, se acercarán sus posibilidades de tomar el asiento.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Carrera:

La clasificación del Gran Premio de Bahréin nos regaló varias sorpresas y algunas decepciones importantes. Oscar Piastri se llevó la pole tras marcar la mejor vuelta en la Q3 con un tiempo de 1:29.841 segundos, superando por 0.168 a George Russell de Mercedes.

Detrás llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli, con Pierre Gasly en un sorprendente P5. En el resto están las decepciones, ya que Lando Norris quedó sexto, por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.

La Q2 se vio interrumpida por un grave accidente de Esteban Ocon y que provocó la salida de una bandera roja. Al final, quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

