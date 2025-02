EXCLUSIVA: Stroll recibe BRUTAL veredicto sobre su carrera en la F1

Lance Stroll recibió un veredicto brutal sobre su carrera por parte de Jacques Villeneuve, después de la supuesta disputa del campeón de 1997 con la familia del piloto de Aston Martin.

Villeneuve ha criticado las actuaciones de Stroll en la Fórmula 1 a lo largo de su carrera, analizando su temporada de novato con Williams en 2017 y emitiendo varios comentarios brutales en 2023.

El piloto canadiense actualmente corre para Aston Martin, un equipo propiedad de su padre Lawrence Stroll, y competirá en su novena temporada de F1 en 2025.

A pesar de tres podios impresionantes y una pole position, Stroll aún no ha conseguido una victoria en una carrera, y su último podio lo consiguió durante el Gran Premio de Bahréin de 2020, donde terminó tercero.

¿Qué dijo Jacques Villeneuve sobre Stroll?

Hablando con Jim Kimberley en exclusiva en nombre de GPFans, Villeneuve reveló que enfureció a la familia Stroll después de su veredicto temprano sobre la carrera de la estrella de las carreras, donde supuestamente se le prohibió la entrada al motorhome de Williams por sus comentarios.

El piloto de 53 años también mantuvo su brutal evaluación de la carrera de Stroll, pero felicitó a la estrella de Aston Martin por sus fuertes actuaciones en condiciones climáticas húmedas a lo largo de los años.

"Mis primeros comentarios fueron 'Tranquilos, esperemos y veremos', porque había mucha preparación para Lance, y él no había hecho Fórmula 2, solo venía de Fórmula 3", dijo Villeneuve.

"Y su compañero de equipo era Massa en ese momento, que era cuando Williams tenía a Massa y Stroll. Massa, que recuerdo, antes de ir a Williams, estaba a medio segundo de Alonso. Había perdido después de su accidente".

"Entonces, esa fue la comparación que dije, oye, relájate, todavía no es un piloto de F1 de pleno derecho, calmémonos, veamos una vez que llegue a la F1 de lo que realmente es capaz porque el hecho de que haya ganado la Fórmula 3 no tiene importancia antes de pasar a la F1".

"Muchos pilotos han ganado F3, F2 y luego fueron inútiles en la F1. Es una bestia diferente".

"Así que mi comentario no fue tan malo, pero todo el mundo quería, no, no, es increíble, y está bien, si quieres, y eso hizo que la familia Stroll se enojara mucho conmigo porque esperaban que dijera, oh, es tan increíble, te amo, pero no, la realidad era que esperemos y veamos".

"Y simplemente se exageró, se salió de proporción. Después de eso, no dije mucho y todo el mundo se subió al carro, pero yo seguía siendo el malo".

Villeneuve luego habló de las habilidades de Stroll en condiciones climáticas húmedas, con el canadiense logrando memorablemente la pole position bajo la lluvia en el Gran Premio de Turquía de 2020.

"No estoy seguro de qué decir. Ha tenido algunos buenos momentos en mojado, impresionantes en mojado, y lo dije. Así que no es una cuestión de criticar a alguien solo negativamente. También hay que criticarlo positivamente cuando hace algo bueno".

"Y cada vez, de hecho, tiene algo en mojado. Pero demasiada gente dice que si eres bueno en mojado, eso significa que eres un gran piloto. No, solo significa que eres bueno en mojado".

