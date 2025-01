CONFIRMADO: Alpine aclara si intercambiará a Doohan por Colapinto

Según Oliver Oakes, director del equipo Alpine F1 desde el año pasado, la llegada de Franco Colapinto no es una señal de futuro para Jack Doohan, que debutará en la F1 en 2025.

Oakes en el podcast James Allen on F1, dijo que el objetivo de la llegada de Colapinto no es presionar a Doohan: “Creo que el objetivo no es presionarle los hombros, sino darle al equipo opciones pequeñas para el futuro.

"Hay mucha gente que depende de un piloto cada fin de semana y debemos asegurarnos de tener a los mejores pilotos en el coche de carreras, no sólo ahora, sino en el futuro", comentó.

Oakes también cree que hubo una razón por la que Colapinto tuvo muchos accidentes durante sus primeros seis meses en la F1: “En gran parte se debió a la situación en la que se encontraba, donde no tenía un asiento adjunto e intentaba hacerlo.

"Causó demasiada impresión, y en gran medida se debió a la situación en la que se encontraba, donde no tenía un asiento adjunto y estaba tratando de causar demasiada impresión, debido a un compromiso en algunas partes.

"El auto es difícil de calcular, pero creo que la esencia es que causó una gran impresión con la velocidad que mostró. Para nosotros como equipo, es genial tener esa lista de dos pilotos jóvenes como Paul y Franco.

"Porque no se trata sólo de 2025; 2026, 2027 está a la vuelta de la esquina y es difícil planificar en la F1 lo que va a pasar y qué pilotos tener en el coche. Para nosotros, esto mantiene a todos honestos sobre cómo se desempeñan y nos da opciones”, señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

