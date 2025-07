Lo ÚLTIMO sobre la renovación de George Russell con Mercedes

Ha salido la última información sobre la renovación de contrato de George Russell con Mercedes.

De acuerdo con información compartida por Diego Mejía en el Pit Pass Analysis podcast, esto es lo que tiene estancadas las negaciones para mantenerse como compañero de equipo de Kimi Antonelli: "Probablemente, lo leería como si George no estuviera recibiendo la oferta que esperaba de Mercedes.

"No necesariamente con el dinero, sino más con las garantías de permanecer con el equipo a largo plazo y que si el motor Mercedes demuestra ser el cohete del que todo el mundo ha estado hablando durante unos meses, que es capaz de capitalizar eso y realmente ser un contendiente para el campeonato mundial en los próximos años a medida que entramos en este nuevo conjunto de regulaciones.

"No sé cuánto de esto es George tratando de conseguir el trato que siente que es adecuado para él y el trato que se merece. Hay muchos ángulos en ello, supongo, no solo el dinero, creo, sino no estar en una posición como Lewis estaba cuando firmó su último acuerdo con Mercedes y le abrió la puerta para que se fuera a Ferrari", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Reino Unido significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito de Silverstone no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera, entre ellos el de Kimi Antonelli por un choque con Isack Hadjar.

Ferrari logró mantenerse en carrera, ya que Leclerc y Hamilton aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una grata sorpresa es que Aston Martin pudo sumar con sus dos pilotos, gracias a Fernando Alonso y Lance Stroll.

1. McLaren 460 puntos

2. Ferrari 222 puntos

3. Mercedes 210 puntos

4. Red Bull Racing 172 puntos

5. Williams 59 puntos

6. Kick Sauber 41 puntos

7. Racing Bulls 36 puntos

8. Aston Martin 36 puntos

9. Haas 29 puntos

10. Alpine 19 puntos

