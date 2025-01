ACUSAN a Colapinto de ser un mal piloto

Han asegurado que Franco Colapinto perdió el asiento de Williams debido a sus errores y choques.

Jacques Villeneuve, ex piloto, se pronunció sobre el futuro del corredor argentino en Action Network y dijo lo siguiente: "Franco Colapinto dañó sus posibilidades. Si te dan una oportunidad de oro, es para que la aproveches al máximo.

"No puede llorar por ello. Ha hecho algunas carreras en F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad. No estoy seguro de qué pasará con su futuro.

"Sigue siendo un piloto rápido. Pero lo que demostró es que no calculó muy bien la situación. La Fórmula 2 nunca ha sido una buena jueza de pilotos, así que no tiene sentido hasta que llegan a la F1.

"Pero ahora llegan a la F1 con muy poca experiencia. Es muy difícil entender cómo se puede llegar a ese nivel superior en el deporte más importante del mundo tan rápidamente a una edad tan temprana y con tan poca experiencia.

"Me parece bastante sorprendente. Tienen mucho trabajo en simuladores, lo que les permite ser rápidos, pero luego también se ve lo que pasó con Antonelli en Monza", apuntó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

