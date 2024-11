Jefe de F1 EXHIBE la verdad de Drive to Survive

El ex jefe de Haas, Guenther Steiner, ha admitido una verdad impactante con respecto a la popular serie documental de Netflix Drive to Survive.

El director del equipo de Fórmula 1 despedido fue despedido de su cargo en el equipo estadounidense a principios de 2024, después de que el equipo terminara último en el campeonato de constructores de 2023.

Steiner fue reemplazado rápidamente por Ayao Komatsu, quien ha logrado revivir al equipo en 2024, con Haas actualmente séptimo en la clasificación de constructores.

Desde su salida de la F1, Steiner ha utilizado su personalidad pública a su favor y ha hecho apariciones frecuentes en The Red Flags Podcast, e incluso se embarcó en una gira para su libro Driving to Survive, con otra gira "sin filtros" ya reservada para el próximo año.

Guenther Steiner fue reemplazado por Ayao Komatsu en Haas a principios de este año

Guenther Steiner fue catapultado a la fama por Drive to Survive

¿Qué dijo Guenther Steiner sobre Drive to Survive?

Steiner también atrajo las cámaras durante su mandato como jefe de Haas, donde se convirtió en una estrella destacada de la serie de Netflix Drive to Survive.

Sin embargo, el ex jefe ha hecho una sorprendente admisión durante una aparición reciente sobre el programa que lo catapultó a la fama.

Cuando apareció en The Chris Moyles Show en Radio X, Moyles le preguntó a Steiner si a quienes trabajan en la F1 no les gusta Drive to Survive.

"No lo sé porque no lo vi", admitió Steiner con franqueza.

"La gente me lo dice y yo sé cómo soy, así que sé en qué estoy, pero el resto no lo sé. Nunca lo vi y no tengo intención de verlo", agregó.

Guenther Steiner admitió que nunca ha visto Drive to Survive

"Es buena, pero desde mi punto de vista, es un poco así, cuando salió, obviamente la gente tenía una opinión al respecto", señaló,

"Para empezar, no me gusta verme a mí mismo, lo odio y luego la otra cosa es que un actor necesita verse a sí mismo para mejorar la próxima vez, pero no soy actor, así que si me miro a mí mismo y pienso, 'oh, eso no estuvo bien, necesito hacerlo diferente la próxima vez', entonces cuando veo una cámara empiezo a actuar", finalizó.

