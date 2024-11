Se ha dado a conocer el gesto de despedida que tuvo Ferrari con Carlos Sainz tras separar sus caminos en 2025.

Pierluigi Della Bona, entrenador personal del corredor nacido en Madrid, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se puede apreciar un gesto de la Scuderia con el número 55.

Se puede ver un pastel que contiene del lado izquierdo una imagen con todas las victorias del madrileño con la Scuderia. Recordar que Carlos ganó el GP de Reino Unido, Gran Premio de Singapur, Gran Premio de Australia y Gran Premio de la Ciudad de México.

Del lado derecho, hay una letras en italiano con la leyenda "Gracias Carlos, buena suerte". Además de otro mensaje en inglés que decía "...y más por venir" refiriéndose a sus victorias.

❤️ Pierluigi, Carlos, trainer, in Maranello via insta stories



It reads "thank you Carlos, good luck"#CarlosSainz pic.twitter.com/X8hG4wysno