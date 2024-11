La CONTUNDENTE postura de Ferrari sobre Sainz y el GP de Las Vegas

Fred Vasseur dejó claro que Carlos Sainz regresará de manera importante para el Gran Premio de Las Vegas.

Ferrari sólo perdió dos puntos ante McLaren en Brasil, dejando el Mundial de constructores abierto en las últimas carreras de la temporada. McLaren lidera con ventaja de 36 puntos sobre Ferrari y 49 de Red Bull.

Debido a los resultados recientes del SF-24, se la puede considerar favorito para las últimas carreras.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, considera que será evitable lo sucedido en el Gran Premio de Brasil, donde la lluvia condicionó todo.

¿Qué dijo Ferrari sobre Carlos Sainz?

“No es un gran premio dramático, el resultado también se debe a algunas elecciones difíciles de anticipar. Es un fin de semana muy difícil de gestionar. Éramos seis o siete décimas más lentos que Norris al inicio y sin embargo terminamos siendo seis o siete décimas más rápidos”, declaró.

“No era el mejor circuito para nosotros, tampoco en seco, pero es difícil predecir. Hay un par de décimas de variación y es cuestión de ‘set-up’ y neumáticos. No hubiéramos estado muy lejos, creo”, agregó.

“Charles siempre es el primero en echarse la culpa, pero no creo que esté a cargo del ‘set-up’. Y Carlos no me preocupa, volverá en Las Vegas muy fuerte”, señaló.

“Estamos centrados en el proyecto del año que viene desde hace meses y no hay nada en camino”, mencionó.

“Habrá tiempo de hablar de Las Vegas. El año pasado lo hicimos bien allí y en cuanto a asfalto y tipo de curva es más parecido a nuestros tipos de circuito. Tenemos el mismo enfoque desde hace meses, nos centramos en cada gran premio y para mí es la mejor actitud. No hay que hacer cálculos”, finalizó.

