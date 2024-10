La FIA ha iniciado una investigación tras un controvertido final en el Gran Premio de Estados Unidos.

La carrera del domingo en Austin tuvo un final emocionante, con Charles Leclerc consiguiendo su tercera victoria de la temporada, seguido de cerca por su compañero de equipo Carlos Sainz en segundo lugar.

Sin embargo, fue la batalla por la P3 la que atrajo más atención, con los rivales del campeonato Max Verstappen y Lando Norris luchando ferozmente por la ventaja.

Cuando la carrera se acercaba a su fin, el británico tuvo problemas para adelantar al Red Bull, pero logró pasar después de que Verstappen lo sacara de la pista.

Lando Norris no logró subir al podio en COTA

Charles Leclerc ganó en COTA

¿Quién ha sido penalizado después del GP de Estados Unidos?

Sin embargo, la FIA le otorgó rápidamente a Norris una penalización de 5 segundos después del adelantamiento, ya que Norris se salió de la pista y obtuvo una ventaja.

Norris cruzó la línea de meta frente a Verstappen, pero no logró sacar suficiente tiempo para proteger su puesto en el podio, ya que el holandés heredó el tercer puesto.

Tras el GP de Estados Unidos, Norris se encuentra ahora a 57 puntos de Verstappen en la clasificación-de-pilotos, con solo cinco carreras restantes para intentar ganar el título mundial.

La decisión de la FIA de penalizar a Norris fue recibida con críticas por parte de McLaren, y el director del equipo, Andrea Stella, calificó su interferencia de "inapropiada".

No fueron solo los pilotos los que causaron controversia después de la carrera, sino que los organizadores del GP de Estados Unidos (US Race Management) y los promotores (Circuit of the Americas) también tuvieron su propio problema con el que lidiar después de ser citados por los comisarios.

Según la FIA, un espectador invadió la pista antes de la conclusión de la carrera. Incidentes similares han ocurrido en el pasado en el Gran Premio de Australia en 2023, donde se vieron obligados a realizar cambios en el evento de este año.

Los organizadores del USGP han sido multados con medio millón de euros (350.000 euros suspendidos durante dos años) porque unos 200 espectadores entraron en la pista antes de que todos los coches volvieran a boxes tras la carrera.

Los aficionados escalaron una valla y un muro de la pista para acceder a la recta principal

