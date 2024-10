Montoya prende la ALERTA para la continuidad de Colapinto

Juan Pablo Montoya ha señalado las dificultades que representará para Franco Colapinto poder acomodarse con Sauber/Audi el siguiente año en la Fórmula 1.

Para el ex piloto colombiano de Fórmula 1, la situación del argentino no es la más óptima, ya que solo bajo ciertos factores podría ser conveniente para Audi o Sauber tenerlo como piloto.

Preoucupado por la posibilidad de que Colapinto se quede sin asiento la siguiente temporada, y con la alta demanda de pilotos buscando ese asiento, Montoya explicó las situaciones que podrían ayudar o perjudicar a Franco.

De acuerdo al piloto colombiano, hay dos factores elementales en la situación, el dinero y la disposición de Williams de deshacerse del piloto.

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre Franco Colapinto y Audi F1?

"Lo complicado es que, si tú eres Sauber, ¿vas a tomar a alguien que lo puedes tener por dos años? Yo no creo", declaró en W Radio Colombia.

"Si Williams lo suelta del todo y le dicen que se vaya y la prioridad la tiene Audi si se quieren quedar con él, y la segunda opción la tiene Williams, yo creo que lo harían, pero no creo que Williams deje que se vaya Colapinto, que Audi gaste la plata que necesita preparándolo y volviéndolo el piloto que necesita ser y que lo deje ir. Lo veo muy difícil", agregó.

"A no ser que fuera una cosa económica por detrás que uno no sepa, no veo el motivo de poner a Colapinto, y hacer crecerlo a costa de que cuando haga todo perfecto, se lo pueda llevar Williams. No tiene sentido", finalizó.

