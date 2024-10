Colapinto señala los SACRIFICIOS que realizó para llegar a F1

Franco Colapinto fue el invitado estelar del programa El Hormiguero en España y se dio a conocer la gran serie de sacrificios que realizó para poder llegar hasta donde está actualmente.

El piloto sensación de la Fórmula 1 ha revelado todo lo que tuvo que dejar de lado en su vida para perseguir su sueño.

La vida de piloto suele ser muy demandante y muy pocos suelen conseguir llegar a lo más alto, por lo que Franco no dudó en destacar que ha valido la pena todo el esfuerzo realizado.

La soltura con la que Colapinto ha llegado a la Fórmula 1 después de reemplazar a Logan Sargeant y rindiendo como lo ha hecho en la parrilla, lo ha hecho ganarse los elogios de propios y extraños a su causa, dando validez a todo o que hizo.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su camino a la Fórmula 1?

Aun así, el argentino le ha asegurado a Motos que no se arrepiente de sus decisiones, y lo volvería a hacer mil veces.

“Me perdí muchas cosas por tener que crecer de golpe, llevaba una vida de alguien de veintitantos siendo un pibe, fue complicado, pero sabía que era la única manera de llegar donde yo quería", declaró Colapinto.

"Me fui a trabajar a Italia a los 14 años, sin nadie de mi familia, sin hablar italiano y a vivir en una fábrica. No sabía cocinar, no sabía hacer nada, estaba muy flaquito, y las sábanas creo que no las cambié nunca", agregó.

La siguiente carrera de Franco será en el Gran Premio de Estados Unidos el 22 de Octubre en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, donde se espera que tenga un gran apoyo de parte de los aficionados en el continente americano.

