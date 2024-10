Colapinto destapa una ENORME dificultad en su llegada a la F1

Franco Colapinto destapó una gran dificultad que ha tenido en su llegada a la Fórmula 1 con Williams.

En su aparición durante el programa El Hormiguero, el corredor nacido en Argentina dijo lo siguiente: "Hay muchos botones rojos que es mejor no tocarlos y hay otros botones que tienes que tocar.

"Lo que pasa es que vas muy rápido y al principio, que no estaba acostumbrado a la velocidad que pasan las cosas, me costaba estar enfocado en qué botón tocar. Y después tenía a un chabón en la radio que me estaba hablando cada 5 segundos y al principio yo no podía ni ir derecho por lo gris, me iba al pasto.

"Saber qué botón tenía que tocar me llevaba un par de minutos. No he liado ninguna pardo, pero he tenido un par de casi pardas. Hay un botón que cuando lo pulsas se apaga la energía eléctrica, que son como 300 o 400 caballos más de fuerza.

"Tenía que resetearlo porque no sé que mierda había fallado y cuando tienes que resetear, tienes que dar dos veces al botón para apagarlo y para prenderlo. Yo sólo le di una vez y me quedé sin potencia, hasta que desde la radio me dijeron que le diera otra vez y lo prendí de nuevo", comentó.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

