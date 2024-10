Colapinto confiesa creativa e INEXPLICABLE rutina como piloto

Franco Colapinto fue el invitado estelar del programa El Hormiguero en España y se dio a conocer una graciosa historia sobre cómo limpiaba sus trajes de carrera en sus inicios.

El piloto sensación de la Fórmula 1 ha revelado cómo hacía para limpiar su ropa de carrera cuando era más joven y estaba en categorías menores de competición.

Alegando que pasaba mucho tiempo viajando y que podía ser algo tardado darlo al personal de los hoteles para recibirlo a tiempo, el argentino creó una nueva y peculiar rutina.

Involucrando hoteles, regaderas de baño y más ocurrencias, el presentador del programa sorprendió a Colapinto al pedirle que detallara la historia.

¿Cuál era la curiosa forma de lavar el mono de Franco Colapinto?

“Lavar un mono es muy complicado, porque una vez lavé uno con agua caliente y se me achicó", confesó.

"Se me ocurrió ducharme con el mono puesto, me echaba champú y lo que iba cayendo, después sacaba el mono y me lavaba yo. Luego lo secaba con un secador”, ha declarado el piloto argentino.

“Ya no lo hago más, pero en su momento no era mala idea, se lo conté a gente y empezó a hacerlo también”, finalizó entre risas

La técnica de @FranColapinto para limpiar el mono y ducharse a la vez 🤣 #ColapintoEH pic.twitter.com/fOIiJg0itE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2024

