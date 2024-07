Alonso DESANIMA a Aston Martin

Fernando Alonso no ha sido nada optimista respecto a sus posibilidades para el Gran Premio de Hungría

Alonso ha dejado claras las razones por las cuales las aspiraciones de Aston Martin serán muy limitadas.

Después de una importante carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde tanto él como Lance Stroll terminaron dentro de los puntos

El Hungaroring es una pista especial para Fernando, ya que ahí ha tenido tanto buenas como malas experiencias durante su trayectoria

Sin embargo, aún con el buen resultado en Silerstone y las mejoras preparadas para Hungría, Fernando es muy escéptico.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el GP de Hungría?

“Creo que el coche no es fácil de pilotar y a veces impredecible, eso obviamente resta confianza al piloto porque no puedes empujar y no puedes fiarte de que el coche vaya a hacer lo mismo en cada curva de cada vuelta, así que diría que la consistencia no es genial cuando estás al volante”, declaró.

“También es muy difícil encontrar la ventana de funcionamiento correcta para este coche, nos cuesta extraer su máximo potencial y no hay una sola cosa, hay bastantes”, agregó.

“Y aparte de eso, cuando los márgenes son tan pequeños y estás luchando por un punto o dos, a veces tomas decisiones más arriesgadas. En lugar de cambiar algo pequeño antes de la clasificación, cambiamos todo porque sabemos que con el coche que tenemos no conseguiríamos más de uno o dos puntos”, concluyó Alonso.