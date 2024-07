El TERRIBLE error en la carrera de Alonso

Han señalado uno de los peores errores en la carrera de Fernando Alonso dentro de la Fórmula 1.

Paul Monaghan, jefe de ingenieros en Red Bull, respondió en Beyond The Grid sobre por qué es que el bicampeón del mundo no tiene más títulos: “Fernando Alonso debería haber firmado por Red Bull en 2008, ¿no? Pregúntale a él, yo no sé qué responder.

“Él es un piloto competitivo, quiere lo mejor de él mismo cada día, no tiene un mal día, no tiene una mala sesión. Su confianza es inquebrantable, es una persona maravillosa para tener al lado, disfruté mucho de su compañía, espero que él también”, comentó.

Se ha dicho muchas veces que el corredor español cometió varios errores al elegir sus equipos en la máxima categoría. Muchas veces se encontró con una mala suerte que le impidió tener buenos resultados.

De hecho, se dijo que incluso el piloto asturiano fue opción para la escudería de Milton Keynes recientemente; sin embargo, decidieron renovar a Sergio Pérez.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

