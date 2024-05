Alonso propone un DRÁSTICO cambio de regla

Fernando Alonso ha sugerido a la Fórmula 1 realizar un cambio de regla en beneficio del deporte.

Después del Gran Premio de Mónaco, se levantaron severas dudas sobre los procedimientos de la categoría reina y que hicieron la carrera bastante aburrida.

El caos en el arranque de la carrera en Mónaco generó una bandera roja que pausó la carrera por más de 30 minutos y permitió a los equipos no realizó ninguna parada de pits que alterara mucho la carrera o permitiera tener diferentes estrategias.

Ante esto, Alonso explicó por qué un cambio de regla podría ser beneficioso tanto para los pilotos, equipos, como el aficionado mismo.

¿Cuál es el cambio de regla que propone Fernando Alonso?

Alonso propuso después de la carrera que la regla del uso de la bandera roja debería modificarse, ya que, bajo su uso actual, muchos pilotos salieron beneficiados mientras otros fueron perjudicados por el proceder en la carrera.

Esto, generó que los equipos pudieran hacer toda la carrera sin hacer una sola parada en pits y dejando que los lugares de salida permanecieran esencialmente igual que como salieron.

"Siempre va a ser difícil disfrutar de un gran espectáculo en Mónaco, pero cuando hay una bandera roja, entonces cambias los neumáticos y vas hasta el final, el único punto de interés en una carrera de Mónaco son las paradas en boxes que tienes que hacer", mencionó.

"Si quitas esa emoción de una parada en boxes, entonces se convierte en nada, quizá reabre las conversaciones de cuando hay bandera roja, no cambiar neumáticos o estar obligado a montar el mismo neumático o algo, porque si no, la carrera se ve comprometida", aseguró.

El asunto del cambio de neumáticos durante bandera roja ya ha estado otras veces sobre la mesa, porque ningún piloto lo ve justo.

"No sé. Hay muchas cosas que no han cambiado, probablemente porque no escuchan a los pilotos", sentenció.