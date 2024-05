La FUERTE critica de Alonso al GP de Mónaco

Fernando Alonso se ha mostrado muy critico con el rumbo que está tomando el Gran Premio de Mónaco en cuando al deporte.

Después de terminar en onceavo lugar en una carrera que no sufrió modificaciones importantes desde su salida hasta su finalización, ha levantado la duda en el español sobre ciertos cambios que podrían hacerse en beneficio de todos los equipo.

Sumado a la complejidad de rebase en la angosta pista de las calles de Mónaco, la bandera roja causada por el accidente de Checo Pérez con Kevin Magnussen significó que los equipos no necesitaran de parar en pits durante toda la carrera ya que ahí pudieron tener una parada "gratis".

En palabras posteriores a la carrera, Alonso explicó las causas de la aburrida carrera y lo que se pudiera hacer para mejorar la experiencia para tanto pilotos como aficionados.

¿Cuál fue la critica de Fernando Alonso al Gran Premio de Mónaco?

“Es Mónaco, siempre es difícil disfrutar del espectáculo el domingo, con la bandera roja, se cambian los neumáticos y vas hasta el final. El único punto de interés en Mónaco son los cambios de ruedas, si quitas esa emoción del ‘pit-stop’ se vuelve nada", destacó.

"Eso reabre las conversaciones sobre no cambiar las ruedas, u obligar a usar otras, porque hay ocasiones en las que la carrera se compromete. Para nosotros, tuvimos muy mala suerte. No teníamos el ritmo, no fue un buen fin de semana y no podemos esconder nuestras prestaciones", agregó.

"Pero no podemos esconder que hemos tenido muy mala suerte, salimos con la dura pensando en hacer una estrategia alternativa y tuvimos que montar el medio tras la bandera roja para 78 vueltas, es una estrategia kamikaze pero era la única manera de intentar sumar puntos”, finalizó.