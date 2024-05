ESPERANZADORAS palabras de Alonso para Aston Martin

Fernando Alonso terminó fuera de la zona de puntos en el Gran premio de Mónaco luego de que la estrategia fuera para confiar en Lance Stroll para ello, pero esto no funcionó y el español resaltó un toque de atención al equipo.

Debido a los resultados obtenidos en Monaco, donde en las vueltas finales Stroll dejó ir la oportunidad de sacar puntos para Aston Martin.

Fernando ya había avisado los días anteriores que por las características de este circuito sería muy difícil para él sacar puntos. Sin embargo, Aston Martin se vio frustrado de nuevo por la poca efectividad del canadiense salió a la luz y terminó incluso en peor posición que el asturiano.

Tras la carrera, Alonso habló con los medios para dejar claro el aprendizaje que debe tener el equipo tras dos Grandes Premios donde se han visto muy alejados de los equipos competitivos de la parrilla e incluso superados por los equipos medios.

¿Qué dijo Fernando Alonso tras el GP de Mónaco?

“Intentamos un poco todo lo que teníamos en mano para sumar un punto, iba a ser difícil, intentamos parar con Lance y no pudimos sumar puntos. Tuvimos mala suerte, pero el coche no daría para puntos, o sea que no hemos perdido una oportunidad de oro hoy”, decía el español.

“Tener que ir al final de la carrera con los medios es casi un suicidio, han durado pero a un ritmo muy bajo. Estos fines de semana han sido cruciales para entender nuestras debilidades”, prosiguió.

“En las dificultades siempre sacas más conclusiones que en los buenos momentos. Estas dos carreras han sido un toque de atención grande para el equipo y nos va a venir bien”, concluyó Fernando Alonso.