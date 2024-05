El DEPRIMENTE plan de Alonso para la carrera en Mónaco

Fernando Alonso compartió el deprimente plan que tendrá para el Gran Premio de Mónaco.

El español habló con DAZN y la F1 tras la quali en las calles del principado: "Mañana no hay plan, dar 78 vueltas, no dañar en coche y llegar a Canadá. He perdido 3 décimas (con Gasly) y 2 décimas en la penúltima curva (con los coches parados). Hubiese terminado P1 en Q1.

"Mucho tráfico. Creo que fue una clasificación espectacular de cuatro horas. Creo que perdí tres décimas de 11 con un coche justo delante. Y luego otras dos décimas en la última curva. Había tres coches aparcados allí iniciando su vuelta. Nadie a quien culpar.

"Creo que no pueden desaparecer, ya sabes, en el último momento. Esto es Mónaco y los coches son muy grandes. No pueden desaparecer. Pero sí, hoy nos encontramos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y esto es muy doloroso aquí en Mónaco.

"Muy complicado. Creo que mañana habrá un desfile de coches. Pero sí, creo que podemos hacerlo. Necesitas hacer el trabajo el sábado. No lo logramos hoy, así que tenemos que hacerlo mejor la próxima vez", comentó.

¿Qué pasó con Checo y Alonso en la quali del GP de Mónaco?

Sergio Pérez y Fernando Alonso quedaron eliminados en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Mónaco.

Los hispanohablantes quedaron entre los últimos cinco lugares en el tablero de tiempos de la primera ronda de eliminación en las calles del principado.

Junto a ellos dos, Logan Sargeant, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu fueron los otros corredores que no pasaron a Q2.

Es la segunda eliminación consecutiva de Fernando en la Q1, luego de lo sucedido en el pasado Gran Premio de Emilia-Romagna.

Por otro lado, el mexicano también venía de un fin de semana complicado y con muchos problemas en su auto.

Esto solamente confirma las complicaciones que tiene el AMR24 y el RB20, que fue una total sorpresa que quedaran fuera.

George Russell se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:11.492, seguido por Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 quedó ordenado de la siguiente manera: Carlos Sainz, Charles Leclerc, Alexander Albon, Max Verstappen, Pierre Gasly, Lance Stroll y Lando Norris.