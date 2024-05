Alonso, ENGAÑADO por Aston Martin

Fernando Alonso tuvo una pequeña gran confusión en el Gran Premio de Mónaco, al creer que estaba en la zona de puntos de la carrera.

Fernando Alonso terminó en onceavo lugar en la carrera del principado el pasado domingo. Sin embargo, se dio una graciosa situación cuando cruzó la línea de meta, ya que creía que había hecho el milagro de obtener un punto para el equipo, desafortunadamente, no fue así

Después de una estrategia de carrera que terminó siendo fallida ya que se apostaba todo a que Lance Stroll terminara dentro de los primeros diez de la carrera al haber terminado significativamente mejor calificado que el asturiano para la carrera, un pinchazo del canadiense cambió todo y significó para el español ser de nuevo el hombre líder en Aston Martin.

Sin embargo, una confusión después de la segunda arrancada de la carrera tras el accidente de Checo Pérez con Kevin Magnussen cambió la perspectiva de Fernando.

Artículo relacionado: HISTÓRICO triunfo en el GP de Mónaco

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre su confusión en Mónaco?

“Me confundí, Lance estaba delante de mí después de los ‘pit-stop’ y pensaba que asegurábamos el décimo puesto. Luego Lance tuvo el pinchazo y sentí toda la responsabilidad sobre mis hombros para sumar el último punto con unos neumáticos muy viejos", declaró Alonso.

"Piloté durante 50 vueltas pensando que era décimo, y cuando crucé la meta y me dijeron que era undécimo, pensé que todo ese estrés había sido para nada. Pero no importa, me mantuvo despierto”, agregó entre risas.

“Lance era décimo al llegar a la bandera roja y luego reposicionaron a los coches. situaron a Sainz tercero, entonces éramos 13º y 14º, pero Lance estaba 12º delante de Ricciardo. No sé en qué posición salí al final y no sabía en qué posición iba", reconoció el español.

"Mala suerte para nosotros y extremadamente buena suerte para otros que empezaron con el medio, pusieron el duro y llegaron hasta el final”, mencionó.