El TERRIBLE error de Aston con Fernando Alonso

Aston Martin habría cometido un terrible error con Fernando Alonso durante el pasado fin de semana del Gran Premio de Miami.

En declaraciones recogidas por TheGodFlores, Mike Krack, jefe de equipo, habló de la equivocación que tuvieron: "Fue más una decisión que tomas en función del comportamiento de los neumáticos.

"Si hay mucho deslizamiento, hay que sopesar la carga aerodinámica y la velocidad punta.

"Es una discusión permanente en la oficina sobre si subir o bajar la carga aerodinámica. Los pilotos tienen su opinión porque tienen que intentar adelantar, así que tomamos esa decisión.

"Si volviéramos a empezar, quizá la elección sería diferente. Pero la elección del alerón al final no fue el factor decisivo para nuestro rendimiento en la prueba", finalizó.

El bicampeón del mundo y su equipo tuvieron un terrible fin de semana, Alonso chocó con Lewis Hamilton en el Sprint y en la carrera apenas pudo finalizar noveno tras pelear con Esteban Ocon.

Alonso sigue buscando sumar puntos para continuar en la pelea por mantenerse dentro de los mejores del Campeonato de Equipos.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

Stroll out, Norris out and Alonso at the back because Hamilton turns in there like everybody needs to move when he comes pic.twitter.com/sITyECE02o