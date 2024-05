Fernando Alonso ACEPTA lo peor sobre él

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, aceptó lo peor sobre él y su actuación durante el pasado Gran Premio de Miami.

En palabras a la cuenta oficial del equipo, el corredor asturiano dijo lo siguiente: "Fue una carrera dura, definitivamente. Tuvimos suerte con la barra de seguridad, aprovechamos la oportunidad para alimentar a los medios y sí, luchamos hasta el final por dos puntos, lo cual me alegro por el equipo.

"Fue un fin de semana difícil para nosotros, pero creo que estos Dos puntos realmente demuestran que nunca nos rendiremos hasta la bandera a cuadros, estamos luchando por cualquier punto disponible y sí, tenemos que mejorar.

"Creo que no piloté lo suficientemente bien este fin de semana, no estoy muy orgulloso, no puse mucho en clasificación, lo que siempre compromete las carreras cuando empiezas atrás.

"Además no encontramos la puesta a punto para realmente estar en esa ventana en la que el coche realmente se siente bien, así que creo que para Imola mejoraremos, empezando por mi lado, y sí, seguiremos presionando", comentó.

El español tuvo un complicado fin de semana, empezando por el choque con Lewis Hamilton en la Sprint Race. Después, en la carrera también tuvo otros problemas que le impidieron ser competitivo.

Fernando acabó noveno luego de una feroz pelea con Esteban Ocon, su ex compañero de equipo, en las últimas vueltas de la carrera en Miami Gardens.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

