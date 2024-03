INDIGNACIÓN en redes con Red Bull y Checo

En redes sociales ha surgido cierta indignación con Sergio Pérez y Red Bull Racing con el tema del 'Caso Horner'.

Entrevistado por la prensa, el corredor mexicano dijo lo siguiente cuando le preguntaron por la polémica que rodea a su jefe de equipo: "Sí, lo tiene [el respaldo]. Y creo que no sólo yo lo apoyo, sino todo el equipo.

"Obviamente es una persona muy importante en nuestra organización, y el trabajo que ha hecho en los últimos años habla por sí mismo. Creo que Christian es un jugador de equipo clave en esta organización y creo que está totalmente centrado en el lado de las carreras", explicó.

Estas palabras del mexicano provocaron la reacción negativa de cierto público en redes sociales que es seguidor de la escudería campeona y, en general, de la categoría. A continuación, te presentamos unos ejemplos.

-"Dejen sus mental gymnastics, de verdad que no pasa nada si admiten que las declaraciones NO SON CORRECTAS o si ya mejor no dicen nada ustedes, si es o no por lo de Jos, que creen que está detrás de todo esto? Obvio que apoyar a ese wey viene con TODO lo que ha pasado este mes".

-"Wey sea por lo que sea que le preguntaron y dijo esa mamada, defender a horner en este momento es por TODO. ahorita los Verstappen tienen donde pisarle la cola por que hizo algo, no es un wey inocente".

-"Recuerden muchachos, los conductores son hombres ricos y privilegiados, no necesitan defenderlos por las cosas cuestionables que hacen o dicen solo porque les agradan".

-"Genuinamente, ¿cuál es el punto de promover la academia de f1 y actuar como si te preocuparas por las mujeres en el automovilismo cuando estas son las reacciones de los conductores a un caso de acoso sexual? F1 demuestra una y otra vez que este deporte no es un lugar seguro para las mujeres y nunca lo será"

-"Cuando Checo dijo que apoya a Horner, se entiende que quiso decir que también lo apoya en la situación que atraviesa Horner actualmente. También es obvio que eso es lo que quiso decir el periodista cuando hizo la pregunta".

Relacionado: ¡Comienzan los PROBLEMAS para Checo!

¿Qué pasó con Christian Horner?

De Telegraaf adelantó que Red Bull abrió una investigación interna por acusaciones sobre comportamiento inadecuado del jefe de Red Bull Racing, pero sin especificar los motivos.

Después, se hizo de conocimiento público, gracias a un reporte de BILD, que la situación era mucho más delicada. Se trataría de un supuesto envío de fotografías de Horner a una empleada de la compañía, siendo este un comportamiento inexcusable de parte de los jefes de la empresa de bebidas austriaca.

Tras darse a conocer que un abogado externo hizo una investigación privada sobre el asunto, finalmente Red Bull anunció que no se encontraron evidencias para tomar acciones en contra del jefe.

Sin embargo, en el marco del inicio del Gran Premio de Bahréin se filtraron una serie de capturas sobre los mensajes que intercambiaron el jefe y su empleada, junto a más material gráfico.

En Red Bull aseguraron que "no hay problemas", pero la realidad es que las declaraciones públicas de Jos Verstappen contra Christian Horner, sumado al respaldo de Max Verstappen, hacen evidente que dentro de la escudería hay una lucha de poder.

Al final, el panorama es que Max y Horner no pueden coexistir en la misma organización, pero queda por ver quién termina saliendo y quién se queda en el equipo o si termina alguien cediendo de alguna manera.