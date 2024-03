¡Comienzan los PROBLEMAS para Checo!

Han comenzado los problemas para Sergio Pérez en el marco del inicio del fin de semana para el Gran Premio de Arabia Saudita.

La Federación Internacional de Automovilismo informó que Red Bull decidió cambiar la caja de cambios en el RB20 de Checo.

New document: New RNCs for this Competition

Published on 07-03-2024 14:36 CEThttps://t.co/1YszPvmcQm#F1 #Formula1 #FIA #SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/G1rimaH0aW