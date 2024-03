Fernando Alonso y Sergio Pérez han quedado muy cerca de Max Verstappen en la práctica libre 1 rumbo al Gran Premio de Arabia Saudita.

El neerlandés se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:29.659 segundos, seguido por el corredor de Aston Martin a 0.186. Por otro lado, Checo finalizó a 0.209 segundos de su compañero de equipo.

La actuación del mexicano fue muy destacada, haciendo récord en varios sectores con el compuesto duro y blando. Checo viene de ganar en el Jeddah Corniche Circuit en el pasado año 2023 y espera poder repetir ese triunfo.

El Top 5 lo completaron George Russell y Charles Leclerc. Finalmente, el resto de pilotos dentro de los 10 mejores tiempos de la FP1 rumbo al GP de Arabia Saudita fueron: Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Alexander Albon.

FP1 CLASSIFICATION



Not much to choose between Max and Fernando #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QpsIRjpVob