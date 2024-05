REVOLUCIÓN a la vista en Aston Martin

Honda podría provocar un cambio de compañero para Fernando Alonso en Aston Martin como condición para su llegada.

El futuro de Lance Stroll está en el ojo del huracán después de que se revelara que Honda no está seguro de las capacidades del canadiense y preferiría tener a otro conductor en su lugar a partir de 2026.

El piloto canadiense e hijo del actual dueño de Aston Martin, Lawrence Stroll, no ha logrado entregar resultados deportivos acordes a lo que busca la escudería, menos ahora que un titán como Honda como proveedor, requerirán de pilotos contendientes al título.

Con el contrato del piloto a punto de expirar, Honda ha dado a entender que el futuro tal vez no involucre a Lance en la alineación.

¿Cuál es la postura de Honda sobre el compañero de Fernando Alonso?

Yuki Tsunoda es uno de los nombres que más se ha manejado como alternativa a Stroll dada su relación con Honda, por lo que el presidente de Honda habló al respecto.

"Creo que sería una historia muy hermosa que Tsunoda primero desempeñara un papel activo en RB y luego fuera ascendido a Red Bull. Incluso si es después de que nos hayamos ido, nos gustaría seguir de cerca su ascenso a los mejores equipos", explicaba Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation.

"Tsunoda se graduó en la escuela Honda Racing. Desde el punto de vista de HRC, nuestro sueño es que sus miembros puedan convertirse en los mejores pilotos. Por eso es muy importante que Yuki se convierta en un piloto de primer nivel en la Fórmula 1", afirma el directivo nipón.

"Todavía no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin. Alonso ha sido confirmado, pero todavía no he oído que Stroll haya sido confirmado", explica Watanabe.

"No creo que haya cero posibilidades de que eso suceda, así que creo que existe la opción de que eso ocurra en este momento", dejando viva la posibilidad.

