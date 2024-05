Alonso consigue poderoso aliado CONTRA la FIA

Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA), ha expresado su preocupación sobre la FIA y ha dado razón a Fernando Alonso.

Videgaray coincide con las quejas de su compatriota Alonso por la gestión de carreras, aunque tiene una visión diferente de la caída en la salida del Sprint.

Al inicio del Sprint en el Autódromo Internacional de Miami, Lewis Hamilton se escapó de su lugar, pero frenó tarde antes de la primera curva. Alonso tuvo que virar hacia la izquierda para evitar ser atropellado por el Mercedes.

A su vez, hizo contacto con su compañero de equipo en Aston Martin, Lance Stroll, quien luego fue catapultado al McLaren de Lando Norris. A Alonso le pareció ridículo que Hamilton no fuera sancionado y especuló que era porque no es español.

El bicampeón del mundo ya estaba descontento con la gestión de la carrera después de recibir tres puntos de penalización en China y ahora quería hablar con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre una posible discriminación.

¿Cuál es el problema de la FIA de acuerdo a la Federación Española?

"No creo que a los españoles se les esté cazando específicamente , pero lo que hay es una falta de control y de liderazgo, eso me preocupa y me entristece", afirmó Verdegay en Radio Marca, citado por SoyMotor .

"Sería bueno para los pilotos si un ordenador repartiera penalizaciones en lugar de los comisarios, porque creen que un ordenador no tiene prejuicios. Esto ahora da la sensación de que estamos arruinando el deporte. No creo que nadie esté disfrutando de las carreras en el momento, por supuesto que las quejas de Alonso están justificadas", agregó.

A diferencia de Alonso, el director general de la federación española de automovilismo no cree que Hamilton debería haber sido castigado.

"El reglamento puede ser difícil de interpretar, pero no queremos que todo lo que sucede sea castigado. Yo no habría castigado a Alonso en China, pero lo mismo ocurre con Hamilton en Miami", destaca.

"Las carreras ahora parecen ser más una fiesta que un evento espectacular deportivo, y eso da la sensación de que el Gran Premio de Miami está organizado de tal manera que es tal 'happening' de vender bolsas de patatas fritas", dijo Verdegay. concluyó bromeando sobre los altos precios para comer en Miami.