Alonso señala las FALLAS en Aston Martin

Fernando Alonso ha reconocido que él mismo tiene que tener un mejor rendimiento si desean ver resultados que ayuden a la temporada de Aston Martin.

Alonso terminó en la novena posición del Gran Premio de Miami, por lo que sigue quedándose corto en la parrilla, viendo cada vez más lejos a los McLaren.

Las carreras se siguen acumulando en la temporada y Aston Martin sigue teniendo resultados no deseados, incluyendo ahora el tener batallas con Esteban Ocon, que conduce un terrible Alpine.

Fernando reveló algunos detalles en lo que deberá trabajar para que en la siguiente carrera no se presenten de nuevo este tipo de resultados.

¿Qué dijo Fernando Alonso después del GP en Miami?

“Fue divertido la pelea con Ocón, fue una carrera extraña, luchábamos con Russell pero también con Alpine. Ibamos tan rápidos como los Mercedes, o tan lentos como los Alpine, que tenían mucho ritmo aquí", comentó.

"Quizás más de lo que esperaba conseguir, tuvimos suerte con el coche de seguridad, a veces beneficia y otras perjudica”, agregó.

"Tenemos que mejorar, no he hecho un fin de semana redondo por mi parte. En las dos clasificaciones no he conseguido sacar una vuelta buena y eso ha comprometido las salidas y la carrera. Y luego, como equipo no hemos conseguido el ‘set-up’ adecuado, no estaba en esa ventana en la que opera en perfectas condiciones", señaló.

"Habrá mejoras, en ritmo puro, en carrera, hemos pegado un bajón en las últimas tres carreras que vamos a intentar mejorar”, finalizó Alonso.