¡Filtran email con PRUEBAS GRÁFICAS contra Horner!

Red Bull y Christian Horner podría estar estar rápidamente en problemas de nuevo, luego de que se enviara un correo de manera anónima a los mandatarios más altos alegando ser evidencia de los comportamientos inapropiados de Horner.

Después de que la calma parecía haber llegado tras la tormenta en Red Bull, todo se ha cimbrado de nuevo luego de que AP revelara que un correo ha sido distribuido a personalidades de Liberty Media, F1, Stefano Domenicalli y cientos de periodistas para la filtración correspondiente.

Tras semanas de investigación por un equipo independiente a Red Bull, se había llegado que el jefe de equipo no había incurrido en ninguna situación comprometida o inadecuada. Sin embargo, se ha filtrado material que podría derrumbar todo para el equipo con base en Milton Keynes.

La primera en revelar esta información sobre la filtración fue la periodista Jenna Fryer de Associated Press Sports, pero más adelante múltiples periodistas más empezaron a confirmar la situación.

Correction: In addition to journalists, it is sent to the other team principals, Liberty Media, Stefano Domenicali, and many others. The file contains photos of whatsapp messages and other photos. https://t.co/TTXSR4vfRl