¡Posible ÉXODO en Red Bull!

Red Bull, equipo donde pilota Checo Pérez, podría estar perdiendo a muchos elementos de la escudería próximamente, al menos según palabras de Mercedes y McLaren.

Toto Wolff apoya las declaraciones del CEO de McLaren, Zak Brown, y dice que efectivamente hay CV de empleados de Red Bull volando por el paddock de Fórmula 1. Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes también reconoce que esto no es necesariamente algo extraño.

Red Bull Racing anunció a principios de esta semana lo que había estado en el aire durante algún tiempo: Adrian Newey dejará la formación austriaca.

El principal diseñador seguirá centrándose en completar el desarrollo del primer hipercoche de Red Bull, el RB17, pero ya no participará en el trabajo dentro del equipo de Fórmula 1.

Sin embargo, seguirá presente en varias carreras esta temporada, tras lo cual se marchará oficialmente en el primer trimestre de 2025. Se desconoce el motivo exacto de esta decisión, pero se cree que tiene que ver con la turbulenta situación dentro de Red Bull Racing.

¿Qué ha causado esta desbandada de Red Bull?

Zak Brown también sostiene esa opinión. En Miami, el CEO de McLaren aprovechó la oportunidad para criticar a Red Bull Racing:

"Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido desde principios de año... conozco bastante bien a Adrián, es una persona con una integridad muy alta. No me sorprende", dijo. Luego Brown lanzó una bomba y dijo que la partida de Newey es sólo el comienzo.

"Creo que las cosas que están sucediendo allí son bastante desestabilizadoras. Probablemente sea la primera ficha de dominó que cae. No creo que sea la última, dados los currículums que circulan por ahí", agregó.

Los currículums de Red Bull vuelan por todas partes

Max Verstappen descartó esto como un intento de provocar al estadounidense, pero Toto Wolff respalda las palabras de Brown: "Zak tiene toda la razón", dijo a los medios internacionales en Miami.

"Vemos currículums del personal de Red Bull en todos los niveles. Pero eso es bastante normal, la gente cambia de equipo y a veces quiere un nuevo entorno. Ya no me interesa. Ya no lo escucho. Para nosotros es importante mirar en nuestro propio equipo y desarrollar gente fuerte. Ojalá también consigamos gente competente de otros equipos y les ofrezcamos un buen viaje", finalizó.

