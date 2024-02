El sponsor de Ferrari que reveló la llegada de Hamilton

La bomba de transferencia de Hamilton a Ferrari F1 tuvo una pista muy disimulada unos días antes de darse a conocer, todo esto gracias a una empresa de cervezas patrocinadora del equipo italiano.

Los patrocinadores de Ferrari dejaron caer una pista a principios de esta semana sobre la incorporación de Lewis Hamilton al equipo, lo que sugiere que este movimiento ha estado en proceso por un tiempo.

El siete veces campeón del mundo está listo para hacer el sorprendente cambio de Mercedes a Ferrari para 2025, formando equipo con el piloto monegasco Charles Leclerc en una asociación prometedora.

La próxima temporada 2024 será la última para Hamilton en el equipo con sede en Brackley, con quien ha ganado seis de sus siete títulos de campeonato mundial.

Si bien ninguno de los equipos ha dado ninguna confirmación oficial hasta el momento aún y que ya en Brackley reunieron al personal y les informaron de la salida del británico, parece que uno de los patrocinadores de Ferrari pudo haber insinuado la salida del español Carlos Sainz y la llegada de Hamilton hace unos días, según reveló una publicación en X.

Peroni fue anunciado como uno de los nuevos patrocinadores de Ferrari en un acuerdo de varios años a principios de esta semana, y una imagen que usaron para anunciar la noticia a través de Instagram ahora se ha vuelto viral.

En la imagen animada se puede ver un pequeño Ferrari con el número 44, el número de carrera de Hamilton.

Esta es solo una prueba más del inminente acuerdo que se anunció, apenas cinco meses después de que Hamilton firmara un nuevo contrato con el equipo Mercedes.

So Peroni announced their partnership with Ferrari a few days ago, and have a look at the number on that little red car 👀



Maybe this has been brewing for a while 🤯 pic.twitter.com/NcUuFry3r9