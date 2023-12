Sam Cook

Lunes 18 Diciembre 2023 06:49

El piloto de Mercedes, George Russell, ha dicho que quiere estar por delante de Lewis Hamilton en 2024, especialmente en la clasificación.

La pareja terminó la temporada 2023 con el único récord en la qualy empatado en la parrilla tras 22 Grandes Premios.

Hamilton logró terminar 59 puntos y cinco lugares por encima de Russell en el Campeonato de Pilotos, además de conseguir seis podios frente a los dos de George.

Esto siguió a su primera temporada juntos en 2022, cuando el más joven venció al más veterano y aseguró la única victoria del equipo en las últimas dos temporadas en el Gran Premio de Brasil 2022.

Tanto Lewis Hamilton como su compañero de equipo George Russell firmaron un nuevo acuerdo para permanecer como compañeros de equipo hasta el final de la temporada 2025

Contexto

George ahora ha manifestado su deseo de volver a ese nivel, lo que hizo que se hablara de él como uno de los mejores pilotos del mundo.

“Sin duda, ha sido probablemente la temporada más dura que he tenido psicológicamente. Recuperarse de oportunidades perdidas, resultados perdidos y errores. Creo que aquí es cuando te esfuerzas.

“Y probablemente cuando pasé mis años de campeonato, probablemente no me estaban presionando tanto como me estoy presionando a mí mismo ahora. Estoy tratando deliberadamente de esforzarme más y más allá, y no estoy satisfecho con estar a la par de mi compañero de equipo en la clasificación o lo que sea. O [2022 cuando] estuvimos muy igualados durante toda la temporada. Quiero estar adelante. Y eso es por lo que me estoy esforzando”.", reconoció a Motorsport Magazine.