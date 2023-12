Sam Cook

Lewis Hamilton ha explicado cómo el desempeño de Aston Martin en la temporada 2023 actuará como guía de lo que Mercedes debería hacer para alcanzar a Red Bull en 2024.

El equipo con sede en Brackley estaba muy fuera de ritmo de los austriacos la temporada pasada y no pudieron conseguir ni una sola victoria.

Aunque venció a Ferrari y Aston Martin en la lucha por el segundo lugar del Campeonato de Constructores, estaban más lejos de los campeones del mundo en rendimiento que en 2022.

La organización británica por otro lado, podría decirse que dio el mayor salto en rendimiento en toda la parrilla, pasando del séptimo al quinto lugar, con Fernando Alonso disfrutando de la que calificó su 'mejor temporada'.

Fernando Alonso ha vuelto a mezclarse con los mejores desde que se mudó a Aston Martin

Ahora, Hamilton ha explicado cómo Mercedes intentará cerrar la brecha en 2024, lo que sugiere que a Aston Martin puede resultarle difícil mantener sus niveles de rendimiento.

“La cuestión es que, con el cronograma que tienes y los recursos limitados que tienes, no puedes simplemente tirarlo a la basura y empezar desde cero.

"No puedes copiar un coche y empezar a partir de él. Mira a los Astons. Intentaron copiar un coche y no era lo mismo. No es tan fácil como eso. Tienes que intentar tomar las partes buenas y, mediante prueba y error, intentar agregar otras partes", expresó en comentarios reportados por Motorsport.com.

Entiende, sin embargo, que los verdes hayan apostado por una fórmula "segura", temiendo innovar y equivocarse.

“Pero puedes imaginar que también están nerviosos por hacer un cambio demasiado grande y que estuviera mal.

“Necesitamos aumentar constantemente el rendimiento semana tras semana y tenemos objetivos más altos que nunca porque tenemos una brecha enorme que cubrir. Eso lo hace realmente complicado”, sentenció.