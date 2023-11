Sam Cook

Miércoles 29 Noviembre 2023 09:56

Toto Wolff ha revelado que el W15 de Mercedes será un coche completamente diferente al de 2023 que tuvo tantos problemas.

A pesar de conseguir segundo lugar en el campeonato de constructores, las Flechas de Plata no pudieron conseguir ni una sola victoria durante la temporada, ya que Red Bull se llevó ambas mundo campeonatos y 21 victorias en las 22 carreras.

Aunque el equipo solo logró terminar tercero en 2022, una victoria en el Gran Premio de Brasil les había dado esperanzas de que su filosofía del automóvil era una que valía la pena seguir.

Sin embargo, pronto quedó claro que ese no era el caso, y el equipo con sede en Brackley comenzó a seguir más el diseño de Red Bull, un enfoque que ha demostrado dominante en las últimas temporadas.

Toto Wolff cree que Mercedes tendrá que volver a la mesa de dibujo con su concepto de automóvil

George Russell fue el último piloto de Mercedes en ganar un Gran Premio, en el GP de Brasil de 2022

Lewis Hamilton y George Russell tienen contrato hasta el final de la temporada 2025 al menos

¿Mercedes alcanzará a Red Bull?

Ahora, Wolff cree que Mercedes 'tiene una oportunidad' de ser más competitivo con Red Bull, pero sólo si destrozan el diseño actual de su coche y empiezan de nuevo por completo.

"Estamos cambiando el concepto", dijo a Motorsport.com

"Nos estamos alejando por completo de cómo presentamos el chasis, la distribución del peso, el flujo de aire. Quiero decir, literalmente, hay casi todos los componentes que se están cambiando porque solo haciendo eso, creo que tenemos una oportunidad", agregó.

"También podríamos equivocarnos. Entonces, entre no ganar lo que esperamos, alcanzarnos y dar un gran paso y competir delante, todo es posible", resaltó.

"Nunca en mi vida me he sentido optimista sobre nada. Puede sonar un poco miserable, pero me ha protegido a la hora de gestionar mis expectativas y esforzarme más. Porque creo que nunca es lo suficientemente bueno", declaró

"Por eso me siento aquí con un sentimiento agridulce, ganamos segundo en el campeonato de constructores, pero perdimos P1", sentenció el jefe de equipo.