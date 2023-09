Aloisio Hernández

Domingo 24 Septiembre 2023 02:27

Carlos Sainz señaló que su P6 en el Gran Premio de Japón no reflejó su verdadero ritmo en carrera.

El español finalizó entre los dos Mercedes; sin embargo, la última parada del equipo fue determinante para su resultado.

Sainz se quejó por la radio de que su última detención en los pits fue en mal coordinada y así quedó a merced de un 'undercut' de los corredores de Las Flechas de Plata.

Sainz sigue empujando a Ferrari a subir en el Campeonato de Constructores

Recordar que el corredor número 55 viene de llevarse las últimas dos Poles Positions y ganar el Gran Premio de Singapur; sin embargo, en Suzuka no tuvo la misma suerte.

Arrepentido

En entrevista con DAZN tras las acciones en el trazado asiático, el madrileño detalló lo que afectó su resultado: “Se nos ha escapado en la última parada.

"La verdad que he ido rápido toda la carrera, buena degradación, contento con el ritmo, el resultado no refleja el ritmo que he tenido.

“Siento que hoy tenemos mejor ritmo que Mercedes, pena el undercut con la última parada, he salido 8 segundos detrás yendo 4 segundos por delante antes de entrar.

"Hemos ido rápido, buena degradación, me he sentido más cómodo en el coche respecto al sábado, atacando bien, guardando neumático, contento”, finalizó.