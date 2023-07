Aloisio Hernández

Lewis Hamilton lamentó que no pudo rebasar a Sergio Pérez al final del Gran Premio de Hungría.

El siete veces campeón del mundo se llevó una sensacional pole en el Hungaroring; sin embargo, su liderato le duró hasta la primera curva. Max Verstappen tuvo un mejor inicio y superó a su rival en el inicio de la carrera.

Por otro lado, Checo se pudo reponer tras una mala clasificación que lo vio iniciar P9 en la penúltima carrera antes del parón de verano. Luego de una serie de enormes rebases sobre Carlos Sainz, Fernando Alonso, Oscar Piastri y George Russell, el mexicano se pudo subir al podio.

Hamilton se llevó la primera pole que no vino de un Ferrari o Red Bull en 2023

Aunque al final el ritmo del nacido en Jalisco cayó dramáticamente, el corredor de Mercedes no tuvo el suficiente tiempo para alcanzarlo.

Insuficiente

Hablando en la prensa tras terminar la carrera, Lewis habló de su actuación y de lo sucedido con Pérez: "El objetivo que tenía al iniciar no se dio.

"Honestamente no hubo una vuelta que disfrutara hoy porque el carro simplemente no ayudó, el ritmo mejoró al final, pero no pude pasar a Sergio. Hoy toca aceptar que no se pudo aprovechar la posición inicial", dijo el nacido en Stevenage visiblemente decepcionado.