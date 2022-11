Remy Ramjiawan

Wat de oorzaak ook is voor het negeren van de teamorder die Max Verstappen in São Paulo kreeg, de kritiek op het handelen van de tweevoudig wereldkampioen is fors. Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert vindt de Limburger egoïstisch, maar stelt dat dit nodig is om het beste uit jezelf te halen, daarnaast zijn er legendes in de sport geweest, die precies hetzelfde hebben gedaan.

De 25-jarige Limburger toonde zich in Brazilië niet van zijn meest sympathieke kant, toen hij weigerde om teamgenoot Sergio Pérez er voorbij te laten. De Mexicaan is nog altijd met Charles Leclerc in gevecht voor de tweede plek in het kampioenschap en het zou voor Red Bull Racing de eerste keer zijn dat het team een een-tweetje weet te scoren in het klassement. Verstappen had zijn redenen om de teamorder te negeren en zal, naar eigen zeggen, in Abu Dhabi in dienst staan van de Mexicaan, mocht het nodig zijn. Herbert wijst bij Sky Sports F1 naar het 'egoïstische' optreden op Interlagos en kan er ergens wel begrip voor opbrengen.

'Je moet egoïstisch zijn'

"Ik denk dat het laat zien waar Max voor staat. Het is erg egoïstisch, maar om eerlijk te zijn, moet je in elke sport in veel opzichten egoïstisch zijn om het beste uit jezelf te halen, om jezelf de kans te geven wedstrijden en uiteindelijk titels te winnen", zo wijst Herbert naar de winnaarsmentaliteit. Verstappen kreeg in zijn debuutjaar, tijdens de Grand Prix van Singapore, ook een teamorder en gaf er destijds ook geen gehoor aan. Toch zijn er ook een aantal voorbeelden waarin de Nederlander wel de rol als teamspeler aannam. Zo mocht hij tijdens de Grand Prix van Maleisië in 2016, zijn teamgenoot Daniel Ricciardo niet aanvallen. En na wat berichten over een weer deed de Nederlander wat er van hem werd gevraagd en de goedlachse Australiër wist de race te winnen.

Nare nasmaak

De gebeurtenissen in Brazilië hebben de verhoudingen binnen Red Bull Racing wellicht op scherp gezet, maar Herbert stelt dat egoïstisch zijn iets is, dat eigenlijk bij alle grote kampioenen wel aanwezig is. "Daardoor is hij tweevoudig wereldkampioen. En ik denk dat egoïsme iets is wat we hebben gezien bij coureurs als Fernando Alonso en Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost enzovoort. Als je zoiets meemaakt, heeft het een nare smaak, maar als sportman en Formule 1-coureur begrijp je het wel een beetje", aldus de Brit.