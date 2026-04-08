'Sono fuori': perché il capo dell'Aston Martin si è dimesso a causa di Adrian Newey

Quando l'Aston Martin ha completato il grande colpo di ingaggiare l'ex guru del design della Red Bull Adrian Newey, di certo non avrebbe mai immaginato il caos in cui si trova oggi con il genio britannico al timone.

Il lavoro di Newey è venerato in F1 e la sua mente ha contribuito a 26 vittorie di titoli tra campionati piloti e costruttori durante la sua illustre carriera, che dura da oltre 35 anni.

Eppure, attualmente sta affrontando la sua più grande sfida, con una power unit Honda che sta causando problemi persistenti che la potenza giapponese ora insiste si sono verificati solo in combinazione con il telaio Aston Martin progettato da Newey.

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Ma anche mettendo da parte l'enorme sfida tecnica che Newey affronta sotto i nuovi regolamenti, un altro problema che si rifiuta di scomparire è la sua integrazione tutt'altro che perfetta con il resto della struttura di leadership del team.

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I numerosi rimpasti di leadership dell'Aston Martin

Quando l'ex Direttore Tecnico della Red Bull si è unito ufficialmente all'Aston Martin nel maggio 2025, si è subito messo al lavoro per affrontare il compito di progettare la loro vettura del 2026 in linea con le nuove regole del telaio e della power unit.

Nel suo ruolo di Managing Technical Partner, Newey ha lavorato al fianco dell'allora team principal Andy Cowell, con il proprietario dell'Aston Martin F1 Lawrence Stroll che supervisionava il progetto.

Cowell ha assunto il ruolo di team principal da Mike Krack nel gennaio 2025, ma il rimpasto della leadership non è durato a lungo e Cowell si è presto spostato nella posizione di Chief Strategy Officer.

Il paddock della F1 è rimasto poi sorpreso dalla notizia che Newey avrebbe sostituito Cowell, gestendo i compiti di team principal con la sua posizione tecnica per il 2026, una decisione discutibile considerando che era stato assunto per le sue idee di design.

Il 'modo di lavorare' di Newey ha estromesso il capo dell'Aston Martin

Mentre Newey continua a faticare a bilanciare il tono giusto nelle sessioni con i media con l'ottenere una comprensione dettagliata dei molti problemi con l'AMR26, l'insider e giornalista di F1 Mark Hughes ha fatto luce sulla sua posizione in Aston Martin.

In un recente episodio del podcast The Undercut, Hughes ha parlato dello stile di leadership di Newey e del suo posto nel team, dicendo: "Ora è in quel posto logico [Aston Martin] dove quell'approccio ti porterebbe, dove è responsabile di tutto."

"Anche se, in definitiva, ovviamente, non vuole essere responsabile di assolutamente tutto, non vuole essere responsabile dell'amministrazione e degli aspetti commerciali. Tutte quelle cose che lo allontanerebbero da quella che lui vede come la sua missione tecnica."

Ha poi spiegato come Newey avesse ottenuto il ruolo di team principal in primo luogo, aggiungendo: "Quindi quella posizione di team principal, è stata davvero solo il risultato di Andy Cowell che ha alzato le mani e ha detto 'Sono fuori', perché non riusciva a lavorare con il modo di lavorare di Adrian."

Mentre continuano a circolare voci secondo cui l'ex capo Audi Jonathan Wheatley potrebbe essere destinato all'Aston Martin, Hughes ha guardato al futuro e a come un altro rimpasto della leadership dell'Aston Martin potrebbe influenzare Newey, dicendo: "Ora sentiamo che ci sarà l'assunzione di un altro team principal e mi aspetterei che sia qualcuno di alto livello ma non troppo, e quindi che non intralci Adrian, e il modo in cui si è scagliato contro Patrick [Head] e Ron [Dennis] e persone simili che gli imponevano il loro potere."

"Adrian sarà ancora responsabile di tutto ciò di cui vuole essere responsabile."

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