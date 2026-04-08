Martin Brundle evidenzia un grosso problema per la FIA: 'devono eliminarlo'
Martin Brundle evidenzia un grosso problema per la FIA: 'devono eliminarlo'
Martin Brundle in precedenza era favorevole alle nuove regole
L'esperto di Sky Sports F1 Martin Brundle ha criticato una parte dei regolamenti del 2026 che la FIA 'deve eliminare'.
Fino ad ora, Brundle era stato in gran parte favorevole ai cambiamenti radicali dei regolamenti che hanno investito lo sport a gennaio, difendendo la maggiore enfasi sull'energia elettrica e la responsabilità aggiunta ai piloti di gestire la capacità della loro batteria tramite i social media.
Ma altri non sono stati così entusiasti delle nuove regole, incluso il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che ha costantemente ribadito che le nuove vetture non sono divertenti da guidare e ha persino minacciato di lasciare lo sport se non verranno apportate modifiche.
Brundle ha ora rivelato cosa lo ha spaventato di più riguardo al weekend del Gran Premio del Giappone a Suzuka.
TITOLI F1: La preoccupante ammissione di Hamilton mentre emerge una nuova minaccia Mercedes
Il nuovo problema della F1 che la FIA deve risolvere
"Una cosa che mi ha davvero preoccupato è stata Lando Norris che ha detto 'Non volevo superare Lewis Hamilton, ma la mia batteria ha deciso di farlo e poi non avevo nulla con cui difendermi'," ha detto Brundle allo show di Sky F1.
Il campione del mondo 2025 Norris ha battuto Hamilton per un quinto posto, ma ha ammesso dopo la gara che il punto in cui ha superato il sette volte campione non era quello in cui aveva pianificato di completare la manovra.
"Ora c'è un regolamento in Formula 1," ha continuato Brundle. "Esiste da sempre. È molto semplice e di vasta portata: ‘Il pilota deve guidare la vettura da solo e senza aiuti’, e penso che sia di questo che parlavo riguardo alla linearità, il pilota non dovrebbe avere sorprese da una vettura che 'impara' da sola.
"Devono eliminarlo. Sono sicuro che non è un lavoro da un momento all'altro, ma l'erogazione di potenza deve essere proporzionale a ciò che il pilota sta facendo con l'acceleratore. Questo è un fondamentale. Deve essere lineare, come ho detto. Quindi è un grosso problema per la FIA."
LEGGI DI PIÙ: La doppia beffa della FIA pronta a fermare il dominio Mercedes in F1
I regolamenti 2026 creano enormi problemi per la FIA
Oltre alla mancanza di divertimento che alcune stelle della F1 hanno ammesso di provare con le nuove regole, ci sono anche alcune preoccupazioni per la sicurezza, esacerbate da un incidente al Gran Premio del Giappone.
Al 22° giro, Oliver Bearman della Haas sembrava essere stato colto di sorpresa dalla velocità con cui la sua vettura ha raggiunto la parte posteriore della Alpine di Franco Colapinto, la cui vettura stava recuperando energia in una sezione del tracciato solitamente ad alta velocità.
Per evitare Colapinto, Bearman ha sbandato sull'erba, ma questo ha causato la perdita di controllo della sua vettura e l'impatto contro le barriere.
Il pilota Williams Carlos Sainz ha lanciato una dura critica alla FIA dopo l'incidente, sostenendo che i piloti non erano stati ascoltati riguardo alle loro preoccupazioni, e Brundle ha accennato nel podcast di cui sopra che questo è un altro problema che l'organo di governo della F1 sta affrontando.
"È un grosso problema per la FIA," ha continuato. "La sicurezza dei piloti è ovviamente sacrosanta, ma credo che siano solo al quarto posto in termini di priorità. La massima priorità sono i fan perché pagano per essere lì. Non hanno accettato alcun elemento di rischio e devono essere protetti.
"Successivamente ci sono i commissari, gli addetti alle curve. Perché non vengono pagati per essere lì, ma si assumono un elemento di rischio perché sono a bordo pista.
"Poi, per me, ci sono gli addetti ai pit stop in termini di priorità. E infine, i piloti. Le vetture sono piuttosto sicure.
"La salute e la sicurezza di tutti sono sacrosante, ma la FIA dovrà ora apportare un cambiamento per Miami perché i piloti lo hanno espresso. È molto chiaro. Sarei abbastanza certo che lo abbiano anche messo per iscritto tramite la Grand Prix Driver Association.
"Quindi, se un'auto vola tra la folla ora e loro non hanno fatto nulla, non hanno mostrato la dovuta diligenza su questo, allora la FIA sarà nei guai."
LEGGI DI PIÙ: F1 ad aprile - Sei date cruciali per il tuo calendario
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
- 3 ore fa
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
- Oggi 09:25
Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026
- Oggi 07:02
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali
Latest News
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
- 3 ore fa
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
- Oggi 09:25
Red Bull in crisi F1, tutti se ne vanno: Lambiase, Horner, Newey, Marko e altri
- 1 ora fa
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
- 3 ore fa
Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026
- Oggi 07:02
Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali
- Ieri 19:57
Molto letto
L'enorme piano di aggiornamenti in tre punti della Ferrari in F1 per raggiungere la Mercedes a Miami
- 3 aprile
Una fortuna per vedere Hamilton? Questo include l'abbonamento stagionale VIP di F1 da 3,75 milioni
- 24 marzo
Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: quali sono le prime previsioni meteo?
- 21 marzo
KitKat lancia un tracker per i cioccolatini F1 rubati con oltre 413mila barrette mancanti
- 2 aprile
Daniel Ricciardo è stato licenziato dalla F1, ecco perché l'ha presa bene
- 2 aprile
Verstappen viene attaccato per la sua condotta INACCETTABILE in F1
- 27 marzo