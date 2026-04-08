Martin Brundle evidenzia un grosso problema per la FIA: 'devono eliminarlo'

L'esperto di Sky Sports F1 Martin Brundle ha criticato una parte dei regolamenti del 2026 che la FIA 'deve eliminare'.

Fino ad ora, Brundle era stato in gran parte favorevole ai cambiamenti radicali dei regolamenti che hanno investito lo sport a gennaio, difendendo la maggiore enfasi sull'energia elettrica e la responsabilità aggiunta ai piloti di gestire la capacità della loro batteria tramite i social media.

Ma altri non sono stati così entusiasti delle nuove regole, incluso il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che ha costantemente ribadito che le nuove vetture non sono divertenti da guidare e ha persino minacciato di lasciare lo sport se non verranno apportate modifiche.

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Brundle ha ora rivelato cosa lo ha spaventato di più riguardo al weekend del Gran Premio del Giappone a Suzuka.

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Il nuovo problema della F1 che la FIA deve risolvere

"Una cosa che mi ha davvero preoccupato è stata Lando Norris che ha detto 'Non volevo superare Lewis Hamilton, ma la mia batteria ha deciso di farlo e poi non avevo nulla con cui difendermi'," ha detto Brundle allo show di Sky F1.

Il campione del mondo 2025 Norris ha battuto Hamilton per un quinto posto, ma ha ammesso dopo la gara che il punto in cui ha superato il sette volte campione non era quello in cui aveva pianificato di completare la manovra.

"Ora c'è un regolamento in Formula 1," ha continuato Brundle. "Esiste da sempre. È molto semplice e di vasta portata: ‘Il pilota deve guidare la vettura da solo e senza aiuti’, e penso che sia di questo che parlavo riguardo alla linearità, il pilota non dovrebbe avere sorprese da una vettura che 'impara' da sola.

"Devono eliminarlo. Sono sicuro che non è un lavoro da un momento all'altro, ma l'erogazione di potenza deve essere proporzionale a ciò che il pilota sta facendo con l'acceleratore. Questo è un fondamentale. Deve essere lineare, come ho detto. Quindi è un grosso problema per la FIA."

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I regolamenti 2026 creano enormi problemi per la FIA

Oltre alla mancanza di divertimento che alcune stelle della F1 hanno ammesso di provare con le nuove regole, ci sono anche alcune preoccupazioni per la sicurezza, esacerbate da un incidente al Gran Premio del Giappone.

Al 22° giro, Oliver Bearman della Haas sembrava essere stato colto di sorpresa dalla velocità con cui la sua vettura ha raggiunto la parte posteriore della Alpine di Franco Colapinto, la cui vettura stava recuperando energia in una sezione del tracciato solitamente ad alta velocità.

Per evitare Colapinto, Bearman ha sbandato sull'erba, ma questo ha causato la perdita di controllo della sua vettura e l'impatto contro le barriere.

Il pilota Williams Carlos Sainz ha lanciato una dura critica alla FIA dopo l'incidente, sostenendo che i piloti non erano stati ascoltati riguardo alle loro preoccupazioni, e Brundle ha accennato nel podcast di cui sopra che questo è un altro problema che l'organo di governo della F1 sta affrontando.

"È un grosso problema per la FIA," ha continuato. "La sicurezza dei piloti è ovviamente sacrosanta, ma credo che siano solo al quarto posto in termini di priorità. La massima priorità sono i fan perché pagano per essere lì. Non hanno accettato alcun elemento di rischio e devono essere protetti.

"Successivamente ci sono i commissari, gli addetti alle curve. Perché non vengono pagati per essere lì, ma si assumono un elemento di rischio perché sono a bordo pista.

"Poi, per me, ci sono gli addetti ai pit stop in termini di priorità. E infine, i piloti. Le vetture sono piuttosto sicure.

"La salute e la sicurezza di tutti sono sacrosante, ma la FIA dovrà ora apportare un cambiamento per Miami perché i piloti lo hanno espresso. È molto chiaro. Sarei abbastanza certo che lo abbiano anche messo per iscritto tramite la Grand Prix Driver Association.

"Quindi, se un'auto vola tra la folla ora e loro non hanno fatto nulla, non hanno mostrato la dovuta diligenza su questo, allora la FIA sarà nei guai."

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