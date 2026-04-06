Christian Horner nominato come salvatore dell'Audi mentre si apre una nuova porta per il ritorno in F1

Christian Horner è stato indicato come una potenziale soluzione al dilemma F1 dell'Audi dopo un mese turbolento per la scuderia appena trasformata.

L'Audi ha ufficialmente completato l'acquisizione di Sauber l'anno scorso, ma ha adottato il nuovo nome del team solo all'inizio della stagione 2026, e con esso ha segnalato una nuova era di intenti per diventare campioni del mondo entro la fine del decennio, un obiettivo sostenuto dal team principal Jonathan Wheatley.

Poi, a marzo, è giunta la notizia che Wheatley si sarebbe dimesso dal suo ruolo di team principal per 'ragioni personali'. Naturalmente, ciò ha solo alimentato le voci in F1, poiché nei giorni precedenti erano emersi rapporti secondo cui sarebbe passato all'Aston Martin.

Con il futuro di Wheatley ancora non annunciato, è toccato al Responsabile del progetto Audi F1 Mattia Binotto subentrare e svolgere i compiti di team principal.

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L'italiano coprirà le mansioni di Wheatley ad interim mentre l'Audi cerca un nuovo team principal; e nessuno può resistere a gettare ancora una volta il nome di Christian Horner nella mischia.

TITOLI F1: Si chiede il ritorno di Christian Horner mentre si avvicina la decisione della FIA

Juan Pablo Montoya: 'Horner è stato sottovalutato'

In una recente conversazione con talkSPORT, il sette volte vincitore di gare di F1 Juan Pablo Montoya ha discusso l'uscita di Wheatley e ha dedotto che sia stato tentato da un ritorno nel Regno Unito, in particolare con Aston Martin.

"Penso sia una buona opportunità per lui [Wheatley] e credo che probabilmente una cosa che lo spinge ad andare lì sia tornare nel Regno Unito e viverci," ha spiegato.

"Penso che il cambiamento, quando sei stato nel Regno Unito per così tanto tempo e hai la famiglia e tutto il resto, per trasferirsi in Svizzera... Anche se la Svizzera è un posto fantastico, è una cultura diversa ed è un po' uno shock."

"Quindi penso che se avessi l'opportunità di tornare a lavorare con Honda, cosa che hai fatto negli ultimi anni, e lavorare con un'officina che si trova a 20 minuti da dove lavoravi, beh, ha semplicemente senso."

Montoya ha anche discusso le difficoltà di Binotto nel prendere il comando del team Audi e ha persino indicato Horner come un sostituto ideale per Wheatley.

"Mattia ha una battaglia in salita perché non credo volesse essere pienamente coinvolto, penso volesse stare in secondo piano. Quindi, presumo che stiano probabilmente cercando qualcuno che venga a colmare quel vuoto."

Poi è arrivato il momento della grande domanda. Christian Horner è all'altezza del ruolo di leader del team Audi?

Montoya ha risposto positivamente, dicendo: "Hanno bisogno di qualcuno come Christian per farlo. Penso che la gente sottovaluti ciò che Christian ha fatto e per quanto tempo lo ha fatto con la Red Bull.

"Potrebbe piacere o non piacere, ma sapeva ottenere risultati."

E Horner e Alpine?

Inizialmente sembrava che Alpine fosse la strada migliore per il ritorno di Christian Horner in griglia. Con le notizie che la quota del 24% di Otro Capital è in vendita, e con Horner che desiderava una qualche forma di proprietà in un team di F1, Alpine sembrava quasi un affare fatto.

Anche il suo amico e alleato, il dirigente Alpine Flavio Briatore, ha confermato che le trattative erano in corso. Ma poi è arrivata la Mercedes.

Recentemente è emerso che anche la Mercedes è interessata alla quota del 24% in Alpine, il che significa che la squadra di Toto Wolff potrebbe bloccare un ritorno di Horner lì.

Wolff stesso ha negato qualsiasi intenzione da parte della Mercedes che questo sia il loro obiettivo, sebbene abbia fornito una risposta mista alla UK Press Association riguardo al possibile ritorno di Horner.

Wolff ha detto: "Ha rotto parecchi vetri, e queste cose hanno ripercussioni nel nostro microcosmo."

"Sono combattuto al riguardo [il ritorno di Horner in F1]. Allo sport mancano le personalità. E la sua personalità era chiaramente molto controversa e questo fa bene allo sport."

"Considererei mai che possa essere un alleato o qualcuno che condivide gli obiettivi? Non credo."

"Ma anche quando ho avuto la più grande frustrazione e rabbia nei suoi confronti, devi ricordarti che anche il tuo peggior nemico ha un migliore amico, quindi ci deve essere del buono."

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