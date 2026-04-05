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Edit of three serious looking Wolff headshots with white and turquoise block background

Mercedes nei guai, colpo di scena Newey e inizia l'indagine su Leclerc - Riepilogo Notizie F1

Edit of three serious looking Wolff headshots with white and turquoise block background — Foto: © IMAGO

Mercedes nei guai, colpo di scena Newey e inizia l'indagine su Leclerc - Riepilogo Notizie F1

Riassumendo tutte le principali notizie di F1 di domenica 5 aprile

Scritto originariamente da Graham Shaw. Questa versione è una traduzione.

Una doppia decisione della FIA potrebbe impedire al dominio della Mercedes sul resto del campo della F1 di durare ancora a lungo.

La scuderia di Brackley ha iniziato la stagione 2026 in ottima forma, conquistando finora tutte e tre le vittorie nei Gran Premi e portandosi in una posizione di comando nel campionato costruttori.

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Il Progetto Newey è un fiasco e i rivali dell'Aston Martin sono sbalorditi

Il progetto F1 di Adrian Newey con Aston Martin ha avuto un inizio disastroso, e persino i suoi rivali sono scioccati.

Le vetture progettate da Newey hanno vinto 26 campionati nel corso della sua illustre carriera, e la leggenda britannica si è unita alla scuderia di Silverstone lo scorso marzo, sperando di trasformarli in un team in grado di lottare per il campionato.

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It's been a tough 2026 for Newey and Aston Martin
It's been a tough 2026 for Newey and Aston Martin

Charles Leclerc 'ingaggia una squadra privata' per un'indagine sulla Ferrari F1

La stella della Ferrari F1 Charles Leclerc avrebbe assemblato la sua squadra di investigatori privati per aiutare a risolvere un problema chiave.

Mentre il passo della Ferrari è molto migliorato rispetto all'anno scorso, conquistando un podio in ogni singola gara finora, ci sono ancora significative carenze con la nuova power unit SF-26 della Ferrari.

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La 'facciata' di George Russell smascherata mentre la guerra in Mercedes incombe

La stella della Mercedes F1 George Russell è stato avvertito riguardo alla sua lotta per il titolo con il compagno di squadra Kimi Antonelli in mezzo alla 'facciata' che tutto vada bene.

Russell è rimasto frustrato negli ultimi due round, dove è stato il suo giovane compagno di squadra Antonelli a rubare tutti i titoli con prestazioni vincenti in Cina e Giappone.

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Lewis Hamilton ha saltato le riunioni Ferrari, ecco perché le cose vanno meglio ora

Il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton ha rivelato perché era assente da alcune importanti riunioni Ferrari l'anno scorso.

Hamilton si è unito alla Ferrari all'inizio del 2025 nella speranza di poter lottare per un ottavo titolo mondiale da record, ma un mix di scarsa forma del pilota e prestazioni deludenti della vettura ha fatto sì che potesse finire solo sesto nel campionato piloti.

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