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Kimi Antonelli stands on the podium for Mercedes after winning the 2026 Chinese Grand Prix

F1 Kimi Antonelli Oggi: Impressionato dalla risposta di Hamilton; Verstappen cerca di passare alla Mercedes

Kimi Antonelli stands on the podium for Mercedes after winning the 2026 Chinese Grand Prix — Foto: © IMAGO

F1 Kimi Antonelli Oggi: Impressionato dalla risposta di Hamilton; Verstappen cerca di passare alla Mercedes

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25 marzo 2026 22:00
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