Mercedes difende il suo VANTAGGIO nella nuova F1!

Toto Wolff è sempre più stanco delle continue critiche rivolte alle nuove normative della Formula 1 introdotte in questa stagione.

Nonostante alcuni piloti sottolineino le difficoltà derivanti dalla complessità dei sistemi di propulsione e dalla gestione energetica, il responsabile Mercedes è convinto che il percorso scelto rappresenti la via del progresso. Le innovazioni, secondo lui, non solo mirano a rendere le gare più avvincenti, ma sono fondamentali per garantire un futuro sostenibile alla categoria in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici e normativi.

In un clima di crescente polemica, soprattutto all’interno dei box, personalità come Max Verstappen e Carlos Sainz hanno espresso il loro disappunto riguardo alla forte enfasi posta sulla gestione dell’energia.

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Verstappen è arrivato a paragonare le vetture attuali a una “F1 elettrica potenziata”, mentre Sainz ha evocato l’immagine di una “Mario Kart”, a causa della continua necessità di ottimizzare le modalità della batteria. Wolff, tuttavia, sostiene che le difficoltà segnalate riguardino solo una parte dei piloti e che il cambiamento è inevitabile.

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Focus sui tifosi

Per Wolff le critiche non rappresentano l’intera griglia né riflettono l’opinione della vera platea di appassionati. "Non sono tutti a lamentarsi, ma solo alcuni piloti che incontrano difficoltà con il complesso sistema di gestione energetica. Gli autentici tifosi, ben oltre il 90%, riconoscono che oggi offriamo gare emozionanti e spettacolari", ha spiegato al telegiornale. Pur comprendendo che l’adozione di una maggiore elettrificazione e l’impiego di sistemi di aerodinamica attiva possano risultare controversi per i puristi, Wolff ribadisce come l’evoluzione della Formula 1 sia indispensabile per andare incontro alle esigenze del presente e del futuro.

Inizio dominante per Mercedes

Le dichiarazioni del dirigente arrivano in un momento in cui il team Mercedes beneficia dell’approccio tecnico innovativo adottato in questa stagione. La scuderia ha avviato il campionato con il piede giusto grazie alle prestazioni di George Russell e Kimi Antonelli, attualmente ai primi posti della classifica mondiale dopo i doppi successo in Australia e in Cina. Con 98 punti, Mercedes guida senza contestazioni il campionato costruttori, mentre rivali come la Red Bull Racing sembrano faticare ad adattarsi alle nuove tecnologie, nonostante alcuni sondaggi evidenzino il sostegno alle critiche sollevate da Verstappen.

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